– Generelt i samfunnet skrives og snakkes det veldig mye om trening og at folk burde være i mer aktivitet. Vi får et inntrykk av at vi har et problem, men at det ikke finnes noen god løsning på det. Dette var noe jeg ønsket å bidra til, og jeg kom i kontakt med Lars Andreassen på entreprenørskolen på NTNU. Prinsippet med Stready er at du satser en sum penger på at du skal klare et treningsmål og utfordrer andre til å klare det samme. Klarer du ikke målet, så taper du pengene. Disse blir isteden fordelt mellom de som klarte treningsmålet. Dette kan forhåpentligvis være en artig motivasjon for å holde seg aktiv, innleder Didrik Tønseth.



Alle typer aktiviteter teller, alt fra løping og sykling til klatring og surfing, så lenge du har over 100 i puls og holder på minimum 30 minutter. Det viktigste er å holde seg i aktivitet og får opp pulsen.



Trengte et spark bak

Lars Andreassen, som altså er en av grunnleggerne, forteller at Stready startet allerede sommeren 2018.



– Da begynte jeg å arrangere treningsveddemål med venner for å få en ekstra boost i treningsmotivasjonen. Det har alltid vært vanskelig å få prioritert trening i hverdagen, og i mange år gikk jeg uten å trene i det hele tatt. I 2014 veide jeg 103 kg og bestemte meg for at det var på tide å ta grep. Jeg forpliktet meg til å trene sammen med et par venner, og i løpet av et halvt år hadde jeg fått både nye treningsvaner og mistet 25 kg, forklarer Lars Andreassen som nå også er daglig leder i Stready.



– Siden den gang har jeg trent periodevis, men jeg har fortsatt trengt et spark bak for å klare å komme meg ut regelmessig. Da jeg startet med treningsveddemålene merket jeg at det fort ble populært blant vennene mine, flere og flere ble med. Sammen med Otto, Trym og Marin, som nå er med i Stready-teamet, bestemte jeg meg for å begynne å utvikle en automatisert versjon, forklarer Andreassen om Stready - som for øvrig kommer fra de engelske ordene Steady og Ready – altså stødig og klar.



Bedre treningsvaner

Få måneder etter at Lars Andreassen begynte å jobbe med Stready, møtte han også Didrik Tønseth.



– Jeg møtte Didrik gjennom en bekjent i hans sponsornettverk fordi han også jobbet med noe lignende. Didrik er naturligvis dritgod på trening og treningsmotivasjon. Han har også et bredt nettverk inn mot bedrifter og er en frontfigur vi er veldig stolte av å ha med oss i kjerneteamet, forklarer Lars.



– Det er jo en del folk som spør meg om trening og jeg synes det er artig å hjelpe dem. Om jeg klarer å få flere folk mer aktive, så hadde det vært helt topp, kommenterer Tønseth.



I januar ble nettsiden stready.com lansert, og de har på kort tid passert 500 brukere.

– Ja, vi lanserte nå i januar en versjon av produktet med kun den grunnleggende funksjonaliteten på plass. Dette for å få tilbakemeldinger fra brukere mens vi videreutvikler produktet videre. Siden lansering har vi vokst over fem prosent ukentlig. Målet er å fortsette å forbedre produktet en stund før vi skalerer opp, forklarer Lars Andreassen.



– Og hva er det langsiktige målet med Stready?

– Verdens helseorganisasjon kaller inaktivitet et globalt folkehelseproblem. Mangel på kunnskap er ikke problemet. Folk er godt kjent med helseeffektene av å være fysisk aktive. Problemet er heller ikke muligheten til å trene, for de aller fleste har både fasiliteter og tid til å få trent om de prioriterer det. Problemet er at mennesker er bygd for å la seg motivere av kortsiktige insentiver. Ikke langsiktige effekter som bedre helse. Stready tilbyr folk et verktøy som gir dem kortsiktige insentiver som gjør det gøy og fengende å skape bedre treningsvaner, og målet vårt er å bidra til at hele verden blir et mer aktivt sted ved å gjøre det fengende og gøy å komme seg ut, avslutter Lars Andreassen.





Langrennsløper Didrik Tønseth har ett OL-gull og to VM-gull i stafett. Via Stready håper han å kunne bidra med å gjøre folk mer aktive. (Foto: Runar Gilberg)