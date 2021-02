Virtuelt arrangement i solidaritet med Saharawiene.



For oss engasjerte er Sahara Marathon et årlig februareventyr, men i år som virtuelle Sahara Marathon Race. For Sahara Marathon 2021 er utfordringen å nå ut til hele verden og ha flere deltakere enn noen gang. Løpere fra alle verdensdeler viser sin solidaritet gjennom påmelding. Arrangøren tilbyr også en pakke bl.a. med effekter for de som vil støtte uten å løpe.



"Ørkenvinden vil spre Saharawi-stemmen rundt hele verden."

Tanken med Sahara Marthon er å spre opplysning spesielt om okkuperte Vest-Saharas arbeide for selvstendighet. Deltakerne mottar T-skjorte, buff, startnummer, samt boken 42 years = 42 km.



Et nettverk av løpere er engasjert internasjonalt. Særlig har løpene vist stor deltakelse fra Europa, med Spania, Italia og England på topp. Norge vært representert nesten hvert år i Sahara Marathon siden 2005. Distansene er 5 km, 10 km, 21 km og maraton.



Det virtuelle løpet avvikles fra 22. til 28. februar 2021. Det vil si at hver og en kan fullføre løpet fra stedet de ønsker, mellom kl. 00.00 den 22. februar til kl. 23.59 den 28. februar.



Pga. covid19 arrangeres løpet fysisk kun for flyktningleirenes innbyggere. Utenlandske løpere vil ikke oppleve atmosfæren ved arrangementet i Sahara ørkenen i år. Det er synd, men på den andre siden har arrangøren mulighet til en stor økning i deltakelsen virtuelt.



Som en tidligere deltaker skriver på sin FB-side:

I år er det ingen unnskyldning!

Bli med på årets virtuelle SaharaMarathon

så Sahrawienes stemmes kan bli hørt over hele verden.



Foto: Sahara Marathon



Fv. Rudolf Nickels, Tyskland, som var var lojsert i gruppe med Nati Kricak, Sverige, Jan Billy fra Norge og Li Edqvist fra Sverige. Jan BIlly hadde på forhånd sagt at han skulle ta det helt med ro, kose seg, og bare nyte løpet. For oss som var litt i tvil om han holdt ord, tok vi feil. Blant mange deltakere gjenomførte han løpet i rolig tempo, og moderat til ham å være. Jan Billy fokuserte mer på opplevelsene som dukket opp underveis.

Foto 2019: privat



Leon Ramstad-Ekeberg (10 år) glad for å ha fullført 5 km distansen i Sahara Marathon. Foto 2019: privat



«Det var en fantastisk opplevelse å være med på løpet og turen! Jeg angrer ikke et sekund på dette. Hvis jeg får det til å passe så blir jeg gjerne med neste år igjen.» Jan Billy Aas til kondis.no etter hjemreisen. Foto: privat



