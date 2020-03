Til helgen er det Ungdomsmesterskap (UM) i Friidrett innendørs, det er Tyrving som arrangerer og det hele foregår i Bærum Idrettspark. Et UM er et norgesmesterskap for ungdommer fra 15 år og oppover.

Kondis kommer til å følge med på de lengste løpsdistansene her, det vil si 1500 og 800 meter, og også kappgang vil vi rapportere fra.

I et UM konkurreres det for begge kjønn i aldersklasser fra 15 år og opp til klasse 20-22, og det blir da kåret ungdomsmestere i hver aldersklasse.

Det er mange påmeldte til årets UM og det blir fyldige felt i alle klasser av løpsøvelsene. Det vil da bli flere heat der de beste løper sammen.

Kondis har tatt en kikk på startlistene for å se om vi kan finne noen favoritter her. Friidrett er jo en veldig målbar idrett der alle tidene er tilgjengelige på hver deltager, så da kan vi jo si hvem som hører med i favorittsjiktet i hvert fall. Men har kan komme overraskelser og det kan være utøvere som har tatt store steg fremover i løpet av vinteren.

Favorittvurdering pr. aldersklasse

15 år

Dette er yngste aldersklassen i UM og her treffer vi dem som er med i et UM for første gang. Men her er flere som er ganske så drevne med store stevner sin unge alder til tross. Tyrvings egen Halvard Grape Fladby tok en 9. plass på 800 meter i menn senior i Tyrvinglekene innendørs i februar, og med tiden 2:03 er han en klar favoritt i 15-årsklassen i UM. I de samme stevnet løp også Vidar-løperne Nikolai Solum og Andreas Fjeld Halvorsen på 2:07 og Sindre Strønstad-Løseth fra T&IF Viking på 2:06. Disse kan helt sikkert gi Halvard Grape Fladby kamp, om ikke helt frem til mål. Både Halvard Grape Fladby og Andreas Fjeld Halvorsen er nok favoritter også på 1500 meter. Andre sterke navn her er Mathias Hoelsveen fra Raufoss Friidrett, Herman Årebrot fra Fredrikstad IF, Bastian F.Bøgh-Tobiassen fra Kristiansands IF og Yoom Eebbissa Nagaraa fra Sturla IF.

Blant jentene er det Malin Hoelsveen fra Raufoss Friidrett som stiller med de sterkeste persene både på 800 og 1500 meter. Andre sterke navn i denne aldersklassen er Sunniva Fjeld fra Fagernes IL, Tora Grieg-Cappelen fra BUL, Amalie Melby Arnesen fra Ask Friidrett og Bjørg Risa fra Sandnes IL.

16 år

Benjamin Olsen fra Sarpsborg IL løp 800 meter i Tyrvinglekene innendørs på tiden 2:03 og blir da en favoritt på den distansen, men han vil bli utfordret av blant andre Phillip Morken fra FIL AKS-77, Martin Haugen Skårild frå Ranheim IL, Mathias Vanem Aas frå Steinkjer Friidrettsklubb og Vincent Samuel Gjerde fra Viking TIF. Alle disse har gjort gode 800 metere i denne sesongen på tider mellom 2:02 og 2:05, så her er det ganske åpent. Også Hermon Angesom Araya fra Herkules Friidrett er verd å merke seg, både på 800 og 1500 meter. Flere av disse vil nok være med i medaljekampen også på 1500 meter, men her er det flere andre som vil komme til å være med å kjempe om medaljene.

Leona Andersen Vedvik fra Tønsberg Friidrettsklubb løp 800 meter i Tyrvinglekene på 2:19, i samme stevnet gikk Maiken Homlung Prøitz fra Sarpsborg IL inn til 2:21 så vi setter et kryss foran begge disse to, men spesielt Leona. De er også favorittene på 1500 meter.

17 år

Ole Jakob Høsteland Solbu fra Ås IL løp i årets Nornaleker i Bergen inn til seier på 800 meter med tiden 1:56, og hvis det går like raskt i UM er han nok en sikker medaljekandidat. De som kan utfordre her er Sindre Fredriksen fra Sarpsborg IL som har notert seg for 2:00 på 800 meter i år og Sondre Martinsen fra Nesodden IF som har løpt på 2:03, noe som også Tobias Uttakleiv Frantzen fra Kvæfjord Idrettslag har gjort. På 1500 meter er det nok mer åpent, men de nevnte Sondre og Sindre vil sikkert være med i sluttspurten.

På 1500 meter er det bare tre deltakere i J17 og vi regner med at Sigrid Alvik fra Tyrving vil være den som klarer å sikre seg tittelen som ungdomsmester her. Hun er også påmeldt 800 meter, men her regner vi Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg fra Ranheim IL som den største favoritten. Under NM Innendørs i år tok hun tredjeplassen og hun er også en 800-meterspesialist. Kanskje Ingeborg Østgård fra Friidrettsklubben Ren-En også kan blande seg inn her, hun er egentlig langrennsløper men hun har gjort det veldig bra på terrengløp, og i junior-NM i Friidrett i fjor imponerte hun på nettopp 800 meter.

18/19 år

I denne aldersklassen er det 68 Tobias Grønstad fra BUL IL som har de beste persene på både 1500 og 800 meter. Han kom inn i toppen som en kule i fjor og ble blant annet juniornorgesmester på 1500 meter utendørs.

I år har han levert gode 800-meterløp i både NM og Tyrvinglekene, 1:54 begge steder. Han er dermed en klar gullkandidat på begge distanser. På 1500 meter er det kun han og Ole Lyngbø fra Ask Friidrett som har perser under 4 minutter på 1500 meter, riktignok utendørs, men det spørs om Ole Lyngbø kan utfordre Tobias i dette mesterskapet.

På 800 meter har Theodor Berre Jacobsen fra Sportsklubben Vidar løpt på 1:59 i år og Håvard Fluge Petterson fra Tønsberg Friidrettsklubb på 1:57, disse er nok pallkandidater her.

Grethe Tyldum fra Steinkjer Friidrettsklubb tok i årets inne-NM en sølvmedalje på 1500 meter og hun er nok dermed en favoritt til å ta UM-gullet. Den som muligens kan utfordre henne er Kristin Svendby Otervik fra Lørenskog Friidrettslag, men Kristin har ikke konkurrert innendørs denne vinteren så vi vet ikke hvor god form hun er i. Hvis hun er i godt gammelt slag så er hun nok med i medaljekampen både på 800 og 1500 meter. På 800 meter må også Anniken Årebrot fra Fredrikstad IF nevnes her.

20-22 år

På inne-UM er det også en aldersklasse for de under 23 år, i motsetning til ute-UM. Det er ikke så mange påmeldte her riktignok.

For guttene er det Simen Seeberg-Rommetveit fra BUL IL og Oliver Andersen Vedvik fra Tønsberg Friidrettsklub som peker seg ut som de største favorittene på 1500 meter, begge deltok i NM innendørs på 1500 meter i år der Simen fikk 4:02 og Oliver fikk 4:05.

Vi vil tippe Amaru Raighendler Jeasar Wij fra Halden IL vil ta 800-metergullet.

Klokk på UM-logo for å komme til arrangementets hjemmesider: