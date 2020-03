Se tidligere nyhet: Paris Half-Marathon avlyst, Tokyo Marathon bare for eliten



Coronaviruset fortsetter å påvirke store løpsarrangementer rundt om i verden, senest er det Paris marathon som kunngjør at løpet utsettes til høsten.



Paris Marathon er utsatt fra 5. april til 18. oktober, mens Paris Half Marathon er utsatt fra 1.mars til 6. september.



Umiddelbart etter kanselleringen av halvmaratonløpet - bare 48 timer før start - kom arrangørene sammen for å finne en ny dato for arrangementet. - Vi er glade for å kunngjøre at Harmonie Mutuelle Semi de Paris 2020 finner sted søndag 6. september, skriver arrangøren i en pressemelding.

Når det gjelder maratonløpet har arrangøren oppnådd en avtale med myndighetene i Paris om å flytte Schneider Electric Marathon de Paris til søndag18. oktober med sikte på å unngå en annullering i siste øyeblikk.

De praktiske endringene angående disse to arrangementene vil bli kommunisert til konkurrentene innen kort tid.

Fra Paris Half Marathon 2019. (Foto: Harmonie Mutuelle Semi de Paris ASO/Thomas Maheux)