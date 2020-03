Det er både barne- dame- og herreklasse i Kystbykarusellen, men i det nest siste løpet i denne sesongen var det stafettklassen som laget mest jubel i garasjeanlegget under Sartor Senter på Sotra utenfor Bergen. Denne karusellen er den eneste som garanterer varmt og tørt vær, noe de kan gjøre siden løpene foregår i et underjordisk garasjeanlegg.

Og for dem som var innom garasjeanlegget kunne man tro det var barnebursdag i parkeringsdekk E, men det var altså Kystbykarusellen som arrangerte sitt 5 km-løp rundt i noen av etasjene i anlegget. Stafettlagene var alle fra 3. klasse på Brattholmen skole, som ligger i nærheten, og de hadde 5 etapper på en kilometer hver, mens de som løp individuelt måtte løpe hele den 5 km lange løypen på egen hånd. Det var både jubel og heiarop i tillegg til den vanlige gleden man får når man kan få løpe litt, spesielt når man er barn!

Etter at det forrige løpet i Kystbykarusellen ble avlyst på kort varsel var det denne gangen betydelig færre deltakere enn det siste løpet som gikk i januar. 25 løp individuelt mot 43 sist gang. Men det var like mange stafettlag denne gangen.

På den første runden var det Jan Fredrik Halvorsen som åpnet raskest med Simen Astrup like bak, men etter hvert var det Simen som tok over ledelsen og han vant til slutt. For kvinnene så var det faktisk en løper i barneklassen som var først, Solveig Ulvøen spurtet mot mål sammen med Ingrid Sangolt som ble vinner av kvinneklassen. Solveig ble tilkjent beste tid.

Arrangøren kunne opplyse om at de forrige gang fikk beskjed fra eier av parkeringsanlegget, Sartor Senter, om å avlyse på ett døgns varsel fordi man trengte anlegget i forbindelse med en messe som ble arrangert i senteret. Det er klart at med slike ustabile rammer rundt løpene er det ikke så lett å få god oppslutning om dem. Men arrangøren lover nå at det siste løpet skal gå som planlagt den 26. mars, og da skal det bli en stor sesongfinale og de håper at mange kan stille her. Det blir da stor stemning og som vanlig lav terskel for å bli med!

Og arrangøren erkjente at de nok kunne bli bedre på å informere om viktige ting, slik som at løpet er avlyst. Kondis fikk i hvert fall ikke med seg at det var avlyst og vi stilte derfor i garasjen uten at der var noe løp.



Det blir en thriller-avslutning av en spurt mellom Ingrid Sangolt, som vinner dameklassen, og Solveig Ulvøen som vinner barneklassen.



Det var mange barn med denne gangen, de fleste løp stafett.



Premiepallen for kvinner: Marlene Reiners, Ingrid Sangolt og Linn Beate Tellnes.

Resultat kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 155 Ingrid Sangolt BRATTHOLMEN 24:04 2 106 Marlene Reiners Ck Sotra 27:02 3 111 Linn Beate Tellnes KNARREVIK 27:47 4 133 Nasra Omar HAUGLANDSHELLA 28:53 4 140 Ingrid Wollberg KLEPPESTØ 28:53 6 160 Anette Valen KNARREVIK 29:21 7 149 Maria Torvik Brattholmen 29:29 8 123 Alice Foldnes BRATTHOLMEN 30:40 9 122 Elisabeth Andreassen STRAUME 32:47



Premiepallen menn: Jan Fredrik Halvorsen, Simen Astrup og Rémi Karlsen

Resultat menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 153 Simen Astrup Hageland Sotra Hagesenter 18:10 2 125 Jan Fredrik Halvorsen STRØMMEN 18:21 3 152 Rémi Karlsen Sotra Sportsklubb 19:05 4 102 Hallvar Fjell Litlesotra Orienteringsklubb 19:34 5 151 Dag Strømsnes STRAUME 19:42 6 103 Tor Erik Nilsen Sotra Sportsklubb 20:13 7 114 Erlend Torsvik Sotra Sportsklubb / Acos Sporty 20:22 8 109 Kai André Stæger-Holst Eaglerunners 22:27 9 134 Espen Slettmo STRAUME 23:37 10 124 Per Eilif Træen Acos 24:10 11 145 Helge Hansen Ynwa 24:13 12 120 Arnre Normann Straume Noteam 24:14 13 147 Stian Maurstad FJELL 24:21 14 116 Kenneth Olsen Team Osteoporose 24:42 15 154 Nicolai Myking Vestrheim Sportslag 26:35 16 105 Odda Engesæter ERDAL 36:01

Se flere bilder i bildekarusellen øverst i artikkelen!