Når det ikke er flere deltakere i klassen enn at det akkurat holder å få fylt opp premiepallen så kan det være greit å huske på at man også kjemper mot tidligere UM-deltagere representert med stevnerekordene for UM. Og i tre av aldersklassene i kappgang ble det satt nye stevnerekorder, til dels med betydelige forbedringer.

I den yngste gutteklassen G-15 ble det seier til Magnus Græsli foran Kristoffer Sandal, og tiden til Magnus ble her 7:24, som er en forbedring av den gamle stevnerekorden med 3 sekunder. I klasse G-16 var Sindre Swan Moland bare ett sekund for sein til å ta ny stevnerekord, mens i G-17 ble det en suveren forbedring av den gamle rekordtiden da Andreas Døske gikk inn til tiden 6:11, som er en forbedring av stevnerekorden med 27 sekunder.

For jentene ble det også satt nye stevnerekorder. I J-17 gikk Maren Karlsen Bekkestad inn til 6:39 som er forbedring med 4 sekunder, og i J-18/19 gikk Siri Gamst Glittenberg inn til 6:30 som er en forbedring av stevnerekorden med hele 22 sekunder. Disse tidene var også solide forbedringer av persene til begge to.

Resultater kappgang:

G-15 1500 m kappgang Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 342 Magnus Græsli Leinstrand IL 7,24,49 2 305 Kristoffer Sandal Jølster IL 7,53,68 G-16 1500 m kappgang Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 79 Sindre Swan Moland BUL-Tromsø, Friidrett 7,01,59 G-17 1500 m kappgang Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 243 Andreas Døske Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 6,11,63 2 573 Daniel Oppen Sturla IF 6,30,53 G-20-22 1500 m kappgang Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 613 Tobias Lømo Tjalve, IK 6,17,44 J-15 1500 m kappgang Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 531 Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare Ski IL Friidrett 9,52,44 J-16 1500 m kappgang Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 111 Marie Teige Grov Dimna IL 7,40,01 J-17 1500 m kappgang Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 577 Maren Karlsen Bekkestad Sturla IF 6,39,55 2 24 Malin Opdahl Beitstad IL 7,47,09 3 535 Vibeke Ovidie Gussiås Skåla IL 9,34,75 J-18/19 1500 m kappgang Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 327 Siri Gamst Glittenberg Laksevåg TIL 6,30,78

På startstreken: Marie Teige Grov prater med Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare.

Vibeke Ovidie Gussiås er klar til start i det felles heatet for 1500 meter kappgang.



Sindre Swan Moland, BUL-Tromsø.



Magnus Græsli foran Siri Gamst Glittenberg og Daniel Oppen.



Tobias Lømo, Tjalve IK.



Siri Gamst Glittenberg, Laksevåg TIL.



Malin Opdahl, Beitstad IL



Magnus Græsli, Leinstrand IL.



Kristoffer Sandal, Jølster IL.



Maren Karlsen Bekkestad, Sturla IF



Andreas Døske, Haugesund Idrettslag Friidrett



Marie Teige Grov, Dimna IL



Ellevine Kathleen Artesia Octavia Svensen Skare, Ski IL Friidrett