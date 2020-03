I et felt på 7 jenter i UMs lengste løpsøvelse ble det løpt rolig fra start. Blant andre var Ingrid Elise Kullerud fremme og dro feltet. Men etter tre og en halv runde satte Malin Hoelsveen opp farten og da gikk det vesentlig raskere, noe som vel egentlig ikke var overrraskende. Den unge kometen fra Raufoss Friidrett har nemlig en pers på distansen på 4:35, som er godt under kravet til senior-NM! Og det var da heller ingen som kunne frata henne UM-gullet i denne øvelsen. Bak henne ble det da en luke ned til Amalie Melby Arnesen og Bjørg Risa som knivet om sølvet helt inn til målstreken, der det ble avgjort at det var Amalie som fikk den medaljen, med knapp margin.

Resultatliste:

J-15 1500 m Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 455 Malin Hoelsveen Raufoss Friidrett 4,59,33 2 4 Amalie Melby Arnesen Ask Friidrett 5,11,36 3 481 Bjørg Risa Sandnes IL 5,11,74 4 9 Julia Varsi Ask Friidrett 5,17,52 5 717 Cathrine Johanne Fosser Ørje IL 5,18,56 6 322 Mie Hageskal Kyrksæterøra IL 5,19,34 7 514 Ingrid Elise Kullerud Sarpsborg IL 5,20,82

Starten i klasse J-15

Cathrine Johanne Fosser i teten.

Ingrid Elise Kullerud er fremme og drar feltet. Malin Hoelsveen holder seg rett bak henne.

Etter hvert overtar Malin Hoelsveen

Det blir en knallhard spurt om sølvmedaljen mellom Bjørg Risa og Amalie Melby Arnesen.



Premiepallen i klasse J-15: Amalie Melby Arnesen, Malin Hoelsveen og Bjørg Risa.​