Det var ikke flere startende i de tre aldersklassene J17, J18-19 og J20-22 enn at alle ble satt i samme heat. Og i hver aldersklasse var det en ganske klar favoritt. I J17 var dette Sigrid Alvik fra Tyrving IL, i J18/19 var det Grethe Tyldum fra Steinkjer Friidrettsklubb og i den eldste klassen J20-22 var det Synnøve Antonsen Torp fra Ranheim IL som var regnet som det sterkeste kortet. Og løpet utviklet seg da også ganske raskt til en ledertrio som dro fra resten av feltet. Da det var 3 runder igjen tok Grethe Tyldum et initiativ til en fartsøkning og fikk etter hvert en luke til de to andre, og dette holdt seg til mål. Disse tre tok da hver sin UM-tittel i sin klasse. Nærmest denne trioen kom Maike Verhofstad fra Gneist IL og tok andreplassen i J20-22.

Sigrid Alvik sikret navnet sitt til en ny mesterskapsrekord i klassen, men kun med ett tidels sekund.

Resultater:

J-17 1500 m Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 663 Sigrid Alvik Tyrving IL 4,40,54 2 724 Hanne Svanemyr Kjos Åndalsnes IF 5,03,95 3 23 Emilie Lysaker Høgne Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett 5,03,99

J-18/19 1500 m Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 549 Grethe Tyldum Steinkjer Friidrettsklubb 4,37,99 2 700 Emilie Mo Vidar, Sportsklubben 4,58,51 3 628 Caroline Estefania Kvamme Tyrving IL 5,28,01

J-20-22 1500 m Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 448 Synnøve Antonsen Torp Ranheim IL 4,41,13 2 206 Maike Verhofstad Gneist,IL 4,51,00 3 523 Emma Sofie Andenes Blaauw Sem IF 4,57,98 4 449 Vilde Eid Ranheim IL 5,06,70

Klart til start i det felles heatet for klassene J17, J18-19 og J20-22.

Synnøve Antonsen Torp og Vilde Eid løper begge i J-22/22



Sigrid Alvik i front, Grethe Tyldum og Synnøve Antonsen Torp følger på.



Caroline Estefania Kvamme løper i J18/19

Maike Verhofstad tar sølvmedaljen i J-20/22



Vilde Eid.



Grethe Tyldum blir den klare vinner i klasse J-18/19



Synnøve Antonsen Torp vinner klasse J-20/22



Premiepallen i klasse J17: Hanne Svanemyr Kjos, Sigrid Alvik og Emilie Lysaker Høgne.