Og løyperekorder blei det. Anna Skorpen fra Ålesund har nylig satt løyperekord både på 10 km og halvmaraton i Ålesund. I dag var det 5 km som stod på tapetet. Anna sprang fort og fortere enn fort. Hun kom i mål på tiden 17.56, heilt overlegen i kvinneklassen. Det er 1 minutt og 27 sekund foran den tidligere rekorden. Anna jobber som danser i Stockholm, men var en tur hjemme på helgabesøk. Hun blei kun slått av en mann. Det var Christoffer Westby Baksvær fra Ringerike som løp inn til tiden 17.37.

På 10 km stilte både hjemmefavoritten Håkon Stavik og Simon Steinshamn fra Tingvoll. Håkon bor i Langevåg og Simon bor i Oslo. Fra Oslo kom også valldalingen Iver Matias Glomnes som ville gi ungguttene kamp. Etter 5 km lå alle tre heilt likt, men på returen seig Håkon og Simon langsomt fra Iver. I mål blei tidsforskjellen 20 sekund. Håkon og Simon hadde planlagt et treningsløp for å løpe likt i mål på ca 31 minutt. Dette stemte bra da slutt- tiden til begge blei 31.04. Det er ny løyperekord med 1 minutt og 27 sekund.

77 løpere fullførte enten 5 eller 10 km i dagens løp. Da har vi også talt med 90-åringen Karstein Sørland (trim) som ikke kom med på EQTiming si resultatliste. Det er bare 5 løpere fra deltakerrekorden. Neste løp blir Vårdilten onsdag 1. april.

Arrangøren hadde leid inn ledebil for å beskytte løperne i den etter hvert økende biltrafikken innover Brusdalen. Foto: Angelique Helset



Iver Matias Glomnes (312) tok ledelsen. Foto: Angelique Helset



Løpere like bak teten i fellesstarten fra Fremmerholen. Foto: Angelique Helseth



77 løpere la ut fra start. Alle kom til mål. Foto: Angelique Helseth



Noen må ligge bakerst, men de hadde det vel så moro. Foto: Angelique Helset



RESULTATER 10 KM 5 BESTE KVINNER

1 302 Louise Skak Romerike Ultraløperklubb K40-44 39:57.0 2 325 Tonje Brande ÅLESUND K45-49 42:26.0 3 311 Nina Alvestad ÅLESUND K40-44 43:27.0 4 329 Silje Kulen ULSTEINVIK K23-34 44:43.0 5 320 Marianne Aasen ÅLESUND K50-54 53:39.0

Vi har ikke bilde av vinneren på 10 km for kvinner, Louise Skak. Men her ser vi Tonje Brande (325) som blei nummer to og Nina Alvestad (311) som tok tredjeplassen. Foto: Angelique Helset

RESULTATER 10 KM 5 BESTE MENN

1 304 Håkon Stavik Hofseth Runners M20-22 31:04.0 1 305 Simon Steinshamn Hofseth Runners M20-22 31:04.0 3 312 Iver Matias Glomnes Strindheim IL M23-34 31:24.0 4 323 Per Myren Driw AS M23-34 35:41.0 5 367 Matias Mørkedal Langevåg M23-34 36:36.0

Håkon Stavik (304) og Simon Steinshamn (305) vinner 10 km. Foto: Angelique Helset



Iver Matias Glomnes var bare 20 sekund bak vinnerne i mål. Foto: Angelique Helset

RESULTATER 5 KM 5 BESTE KVINNER

1 357 Anna Skorpen Hofseth Runners K23-34 17:56.0 2 384 Stine Skarbøvik Larsen Ålesund Friidretsklubb K16-17 22:25.0 3 389 Ida Haddal ULSTEINVIK K23-34 24:03.0 4 376 Ida Louise Reite LANGEVÅG K20-22 24:15.0 5 370 Elin Tronstad Kondis K55-59 25:17.0

Christopher Westby Baksvær og Anne Skorpen blei vinnere av 5 km. Foto: Helge Fuglseth

Ingrid Brande Olsvik (tv) og Aksel Brande Olsvik (t.h) sprang 5 km. Far, Joacim Olsvik var følgeløper. Mora, Tonje Brande (ikke på bildet) løp 10 km. Foto: Angelique Helset

RESULTATER 5 KM 7 BESTE MENN

1 374 Christoffer Westby Baksvær Ringerike Racing Team M23-34 17:37.0 2 385 Frode Mauren Velledalen IL M45-49 19:15.0 3 464 Nicolas Berg ÅLESUND M23-34 19:30.0 4 379 Johannes Skorpen Stall Gulpen M50-54 19:33.0 5 378 Sebastian Gardien ÅLESUND M23-34 20:37.0 5 380 Steffen Moe Sparebanken Møre M35-39 20:37.0 5 372 Sivert Mosby Nakken Velledalen IL M16-17 20:37.0

Sebastian Gardien vender på sin 5 km



Vending etter 2,5 km var markert med Det Norske Flagg

Sønnesønn og bestefar, Aleksander Amundgård Helset og Per Jan Helset. De yngste er best