Etter to måneder med vårføre lavet snøen ned noen dager før avslutningen på årets Vinterkarusell på Romerike. Dermed ble det omsider et løp i vinterlig ramme i det tiende løpet i løpskarusell på Romerike. Men nå er Vinterkarusellen slutt for denne gangen, og våren med oppstart på sommerkarusellene følger om en drøy måned.

Det siste løpet fra Lørenskoghallen er en rask kontrollmålt 5-kilometer, og det ble oppnådd flere gode tider.

I kvinneklassen ble det dobbeltseier til til SK Vidar ved Josephine Falkenberg Olsson (18:43) og Eva Marie Bakke (19:40). På tredjeplass kom Line Askheim inn på 19:45.





Eva Marie Bakke løper inn til 2. plass i kvinneklassen. (Foto: Arne Halvorsen)

Herreklassen ble vunnet av Magnus Salberg fra Aurskog-Høland FIK på 16:31. Nærmest fulgte Mats Kristoffersen (16:45) og Sander Dybwad Matiesen (16:53) fra SK Vidar.





Torbjørn Grønningen løper inn til 4. plass i herreklassen. (Foto: Arne Halvorsen)





Arrangørklubbens Aksel Stanger og Wilhelm Elvebakk Saidi spurter om seieren i yngste klasse G14-15. Wilhelm løp på 20:07 og slo Aksel med 2 sekunder. Wilhelm har forresten forvekslet startnummer med moren, men det har ordnet seg greit med resultatene likevel. (Foto: Arne Halvorsen)





Yngste løper i kvinneklassen var Lilje Lopes Patey fra IL i BUL, her ivrig sekundert 200 meter før mål. Lilje løp på 20:13 og ble nummer 6 totalt i kvinneklassen. Dette er nok ny pers, for i statistikkene våre fra 2019 står hun med 21:44 som best fra Sentrumsløpet. Det er jo en imponerende framgang. (Foto: Arne Halvorsen)



De raskeste på Lørenskog:

Kvinner (28 deltagere, 26 på tid): 1 Josephine Falkenberg Olsson SK Vidar 18:43 2 Eva Marie Bakke SK Vidar 19:40 3 Line Askheim NOTEAM 19:45 4 Hilde Visthoff Drange Gneist 19:52 5 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb 20:07 6 Lilje Lopes Patey IL i BUL 20:13 7 Dorte Foss Raufoss Friidrett 21:11 8 Monica Nyheim BILAhus 23:27 9 Turid Spilling NOTEAM 24:21 9 Beate Elvebakk Lørenskog kommune 24:21 Menn (74 deltagere, 67 på tid): 1 Magnus Salberg Aurskog - Høland Friidrettslag - 16:31 2 Mats Kristoffersen SK Vidar 16:45 3 Sander Dybwad Matiesen SK Vidar 16:53 4 Torbjørn Grønningen Lørenskog Cykelklubb 17:35 5 Kenneth Pham Oppegård IL 18:00 6 Per Kåre Langlo NOTEAM 18:11 7 Einar Lahuag Team Nedre Romerike 18:17 8 Vegard Holmberget Romerike Runners Team 18:39 9 Sarvin Sivaperuman Lørenskog Friidrettslag 19:11 10 Edvard Synnes NOTEAM 19:25 11 Kristian Skaar NOTEAM 19:30 12 Rune Holmen Halmsås og Omegn Skilag 19:41 13 Martin Brandal NOTEAM 19:43 14 Ole Østbakken stbakken AS 19:57 15 Rolf Arild Myran NOTEAM 20:03 16 Wilhelm Elvebakk Saidi Lørenskog skiklub 20:07 17 Aksel Stanger lørenskog skiklubb 20:09 19 Børre Olsen Driv Idrettslag - Friidrett 20:09 19 Steinar Lien Oppegård IL 20:23 20 Bernhard Torbjørnsen Sagene 20:43 20 Ole-Martin Nygaard Finanstilsynet 20:43



Dette var det siste løpet i Vinterkarusellen 2019-2020 på Romerike.

Snart starter sommerkarusellene, med radisjonsrike UKI-karusellen (starter 18. april), Stomperudkarusellen (starter 21. april), ABIK-karusellen og Langtrampen (starter 28. mai) i spissen.

