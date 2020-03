Siren Amelia Seiler fra Kristiansand fikk den beste norske plasseringen med en tolvteplass i kvinneklassen. 21-åringen løp på 1.16.02, og det var en forbedring av persen med nesten 4 minutter. Fram til vinneren, Joyline Chemutai fra Kenya, var det bare drøye 6 minutter.



- Jeg er fornøyd med min internasjonale debut, skrev den tidligere danseren på Facebook etter løpet. Hun har bare drevet med løping i tre-fire år, og det blir spennende å følge henne videre.



Nest best av de norske kvinnene var Anne Murvold som løp på 1.24.57. Det var klar pers for OSI-jenta som hadde 1.26.21 som best i fjor. Også Helle Hagli Sønnervik og Elisabeth Tangen Hauge fikk fine tider på 1.20-tallet under nokså krevende forhold med frisk vind.



Vinden merka også Ebrahim Abdulaziz som ble best av de norske herrene med 1.04.46. EM kravet er på 1.04.30, og han er en av ganske mange som godt kan klare kravet før fristen går ut. Abdulaziz vant 40-årsklassen i City Pier City Loop, og han forbedra også sin egen norske klasserekord med 26 sekunder. Hele åtte fra Norge løp under 1.10 og elleve under 1.12. Dermed fikk vi et fint tilsig til den norske halvmaratonstatistikken som fra før er dominert av tider fra Barcelona Halvmaraton.



Herreklassen i Den Haag ble vunnet av Dawit Wolde fra Etiopia som brukte 59.58. Bak han fulgte seks kenyanere, og bare 5 sekunder skilte de 4 første.



På 10 kilometeren var ikke nivået like høyt med vinnertider på 30.04 og 35.55. Her var det med langt færre norske løpere, og Espen Jakobsen og Bente Garder Johansen var best med henholdsvis 35.12 og 1.01.37. Siden resultatlistene ikke er søkbare på nasjon er ikke riktig alle norske å finne i oversikten nedenfor.





Siren Amelia Seiler kunne glede seg over et flott løp og solid pers. (Foto: Stephen Seiler)



Resultater City Pier City Loop 2020

Plass Navn Land/bosted Klasse Brutto Netto Halvmaraton menn med norske under 1.30 1 Dawit Wolde Etiopia Msen 00:59:58 00:59:56 2 Kelvin Kiptum Kenya Msen 00:59:59 00:59:58 3 Bernard Kimani Kenya Msen 01:00:00 00:59:59 4 Leonard Langat Kenya Msen 01:00:03 01:00:02 5 Moses Koech Kenya Msen 01:00:10 01:00:09 6 James Rungaru Kenya Msen 01:00:18 01:00:17 7 Peter Kiprotich Kenya Msen 01:02:15 01:02:14 8 Krystian Zalewski Polen Msen 01:02:41 01:02:40 9 Elijah Kibor Kirwa Kenya Msen 01:02:47 01:02:46 10 Jamal Kiprono Kenya Msen 01:03:07 01:03:05 11 Michel Butter Nederland Msen 01:03:22 01:03:21 12 Dominic Kiptarus Kenya Msen 01:03:35 01:03:33 13 Stan Niesten Nederland Msen 01:03:35 01:03:33 14 Paul Kiprop Kenya Msen 01:04:44 01:04:44 15 Justin Mahieu Tyskland Msen 01:04:44 01:04:43 … 17 Ebrahim Abdulaziz Vikhammer M40 01:04:46 01:04:44 38 Sverre Solligård Fannrem Msen 01:08:07 01:08:04 53 Jørgen Korum Oslo Msen 01:08:59 01:08:56 55 Morten Urdal Bakke Oslo Msen 01:09:08 01:09:02 65 Tony Gjerde Strømmen M35 01:09:45 01:09:37 67 Vegard Saga Lysaker Msen 01:09:56 01:09:52 68 Vegard Danielsen Kristiansand Msen 01:09:58 01:09:49 72 Kristian Grue Kløfta Msen 01:10:11 01:09:47 73 Victor Borge Svendsen Halden Msen 01:10:12 01:10:09 74 Jacob Hystad Oslo Msen 01:10:13 01:09:49 94 Fredrik Schwencke Oslo Msen 01:11:58 01:11:49 101 Eirik Gundersen Lillestrom M40 01:12:27 01:12:19 115 Inge Hasund Oslo M40 01:13:04 01:12:55 123 Kim-Roger Trøite Tromsø Msen 01:13:40 01:13:36 143 Andreas Schwencke Oslo Msen 01:14:28 01:14:18 163 Aleksander Jæger Oslo Msen 01:15:19 01:14:52 167 Magnus Rognstad Neby Ingeberg M35 01:15:23 01:15:08 176 Anders Kjærevik Eidsvaag Msen 01:15:57 01:15:43 194 Morten Jarvis Westergård Oslo Msen 01:16:58 01:16:49 197 Thomas Arnulf Oslo Msen 01:17:08 01:16:58 198 Lasse Blom Somna M35 01:17:23 01:17:07 199 Knut Hjertvik Averøy Msen 01:17:24 01:17:00 228 Pål Bredesen Heimdal M40 01:18:29 01:18:18 245 Ørjan Svaland Aas Kristiansand Msen 01:19:06 01:18:52 249 Håvard Nakken Follesø Bergen Msen 01:19:14 01:18:55 284 Christoffer Ring Oslo Msen 01:20:25 01:20:15 465 Håvard Lorange Trondheim M50 01:25:11 01:24:24 483 Marius Madsberg Oslo Msen 01:25:32 01:25:15 485 Erik Sagvolden Oslo Msen 01:25:34 01:25:01 571 Asgeir Bøgeberg Vikhammer M60 01:27:41 01:27:20 628 Andreas Stordal Bergen M35 01:28:21 01:27:10 644 Gunnar Korsfur Bergen Msen 01:28:36 01:28:05 663 Robin Kålås Rotterdam Msen 01:28:54 01:27:46 719 Hans Martin Stokke Moss Msen 01:29:30 01:29:06 775 Vebjørn Haugsdal Ostereidet Msen 01:30:06 01:28:25 Halvmaraton kvinner med norske under 2 timer 1 Joyline Chemutai Kenya Vsen 01:09:44 01:09:43 2 Katarzyna Jankowska Polen Vsen 01:11:32 01:11:31 3 Zewdnesh Ayele Etiopia Vsen 01:11:37 01:11:35 4 Jill Holterman Nederland Vsen 01:11:41 01:11:39 5 Jacelyn Gruppen Vsen 01:12:39 01:12:38 6 Aleksandra Brzezinska Vsen 01:13:55 01:13:53 7 Laura Manninen Espoo V45 01:14:01 01:13:55 8 Hanna Vandenbussche Vsen 01:14:05 01:14:03 9 Maja Neuenschwander Vsen 01:14:42 01:14:40 10 Rachel Klamer Beuningen Vsen 01:14:54 01:14:48 11 Michelle Pearson Vsen 01:15:43 01:15:41 12 Siren Amelia Seiler Kristiansand Vsen 01:16:37 01:16:02 13 Nesrine Leene Vleuten V35 01:17:09 01:16:59 14 Sara Trane Stockholm Vsen 01:18:39 01:18:30 15 Franzi Bossow Werther Vsen 01:19:29 01:19:22 … 22 Mari Brox Sømna Vsen 01:22:34 01:22:12 39 Helle Hagli Sønnervik Trondheim Vsen 01:25:26 01:25:13 40 Anne Murvold Oslo Vsen 01:25:36 01:24:57 53 Elisabeth Tangen Haug Bergen V40 01:29:01 01:28:30 67 Siri Rostoft Oslo V45 01:32:03 01:31:28 165 Siri Bergfald SKI V40 01:41:25 01:41:14 476 Lill Skovhol Wahlum Trondheim Vsen 01:51:10 01:49:34 484 Karianne Ekern Tårnåsen V45 01:51:19 01:47:44 565 Anna Tien Nguyen-Skaret Skotbu V40 01:53:27 01:49:53 664 Tove Nygard Aalesund V45 01:55:31 01:51:51 10 km menn med norske under 50 min 1 Frederik Bruun Jensen Charlottenlund 00:30:04 00:30:02 2 Thomas Svare Ehlers Frederiksberg 00:30:17 00:30:15 3 Jan Berkhout Rijnsburg 00:32:10 00:32:09 4 Roeland van der Harst Leiden 00:32:18 00:32:16 5 Tom Hak Berkel en Rodenrijs 00:32:25 00:32:23 6 Michiel Meulemans Utrecht 00:32:26 00:32:24 7 Bart Zomer Utrecht 00:32:28 00:32:26 8 Thomas Ho Pedersen Copenhagen 00:32:29 00:32:26 9 Justin Freeman Wassenaar 00:32:29 00:32:27 10 Hidde Demoed Ouderkerk 00:32:30 00:32:28 … 22 Espen Jakobsen Oslo 00:35:16 00:35:12 10 km kvinner med norske under 62 min 1 Yasmin Hillebrink Amsterdam 00:35:55 00:35:54 2 Isa Leen 's-Gravenzande 00:36:43 00:36:41 3 Maaike van Gelder Utrecht 00:38:12 00:38:01 4 Dianne Keur 's-Gravenhage 00:39:00 00:38:55 5 Laura Ligthart 's-Gravenhage 00:39:53 00:39:50 6 Patty Lakenman Breda 00:40:05 00:40:01 7 Amelie del Forno Auderghem 00:40:05 00:39:57 8 Yvette Smeets 's-Gravenhage 00:40:13 00:40:09 9 Ellen Hartmann 's-Gravenhage 00:42:04 00:41:43 10 Jia-Lian Yin Rijswijk 00:42:09 00:42:07 … 1499 Bente Garder Johansen Oslo 01:02:37 01:01:37



Alle resultat





Jørgen Korum løp på 1.10.09 i Barcelona Halvmaraton tidligere i vinter. Nå var mannen i OSI-drakt i mål på 1.08.59. (Foto: OSI)



Også Anne Murvold kunne glede seg over pers. Den nye lyder på 1.24.57. (Foto: OSI)



Mens Corona-viruset har ført til avlysning eller utsettelse av mange store løp, fikk City Pier City gå sin gang. (Foto: arrangøren)





Som navnet sier går løpet fra byen og ut til pirområdet og tilbake igjen. Her ser vi teten løpe langs sjøen der det er veldig åpent og vindutsatt. (Foto: arrangøren)





Sjøl et storbyløp kan passere landlige områder, og her er både løperne og våren godt i gang. (Foto: arrangøren)



Førstemann tilbake etter rundturen var Dawit Wolde fra Etiopia. 28-åringen har også gode banetider med 3.33,82 på 1500 m og 13.10,13 på 5000 m. (Foto: arrangøren)