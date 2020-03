I år ble det ikke oppnådd noen topp 10-plasseringer på de norske, men Askild Vatnbakk Larsen tok en fin 14. plass på den kanskje mest prestisjefylte distansen, selve Transgrancanaria. Den er 128 km lang og har en stigning/fall på 7650 høydemeter. Vatnbakk Larsen løp på 15.43.17 og var 2.39.06 bak spanske Pau Capell som vant. Kvinneklassen ble vunnet av Kaytlyn Gerbin fra USA på 15.14.40. Her ble norske Therese Dahl Årvik nummer 22 med 23.20.10. I alt fullførte én norsk kvinne og åtte norske menn denne distansen.



I den 66 km lange Advanced-løypa var det fem fra Norge som tok seg til mål. Løypa er noe snillere med 2525 hm stigning og ca. 1200 hm netto fall.



Maratonløpet er på 43 km og har et netto fall på drøye 1600 hm, mens 840 høydemeter med motbakke skal forseres. Her fullførte seks norske menn og seks norske kvinner. Best plassering fikk Mari Gjølberg Ålerud på 16. plass og Håkon Landro på 20. plass. Begge var ca. 1 time bak vinnerne i kvinne- og herreklassen. Morten Teigen vant klasse menn 50 år og ble nummer 45 totalt.



I Starter-løypa på 30 km - også den en netto nedoverbakkeløype - var det med en norsk mann og fire norske kvinner.



Til sammen på alle distansene var det 2885 løpere som starta og 2444 som tok seg til mål. 622 av dem var kvinner.



På den lengste distansen, der ingen fra Norge deltok, var det 79 som starta og bare 29 som klarte å fullføre. Men når en får vite at løypa er 263 km og har 11 200 høydemeter med stigning og 13 000 høydemeter fall, er det kanskje ikke så rart at så mange brøt. Varmen under den blå himmelen kan også være trykkende på dagtid, mens temperaturen i fjellet om natta var helt nede i bare 4 varmegrader.



Når en løper i fjella på Gran Canaria får en både utsikt og perspektiv. (Foto: arrangøren)



Resultater Transgrancaria 2020

Transgrancanaria menn - 128 km 1 Pau CAPELL GIL THE NORTH FACE EL M 13:04:11 ESP (España) 1 Pablo VILLA GONZÁLEZ C.A. ADIDAS M30 M 13:04:11 ESP (España) 3 Dylan BOWMAN THE NORTH FACE / RED BULL M30 M 13:40:29 USA 4 Harry JONES HOKA ONE ONE M30 M 13:57:33 GBR 5 Lambert SANTELLI TRAIL THE WORLD M30 M 14:25:24 FRA (Francia) 6 Diego PAZOS INDEPENDIENTE M30 M 14:38:46 SUI (Suiza) 7 Gediminas GRINIUS VIBRAM M40 M 14:41:58 LTU (Lituania) 8 Luís FERNANDES LUDENS CLUBE MACHICO M30 M 14:53:42 POR (Portugal) 9 Estanislao R GARCÍA CAI CADR TRAIL M30 M 14:56:37 ESP (España) 10 Marcos R GONZÁLEZ RAID TRAIL CALAMOCHA M30 M 15:11:42 ESP (España) ... 14 Askild V LARSEN BØLER IF FRIIDRETT / SKY BLAZERS M30 M 15:43:17 NOR (Noruega) 32 Eivind SVELLINGEN BFG BERGEN LØPEKLUBB M30 M 17:58:50 NOR (Noruega) 63 Fred ANDERSEN STORD IL M40 M 19:30:27 NOR (Noruega) 159 Odd EDØY VET M 22:49:10 NOR (Noruega) 216 Øyvind LERØ BFG BERGEN LØPEKLUBB VET M 24:35:37 NOR (Noruega) 249 Carl Christian ENGSTAD INDEPENDENT M30 M 25:37:10 NOR (Noruega) 256 Lars Erik GYLLAND HELL ULTRALØPERKLUBB M40 M 25:51:16 NOR (Noruega) 383 Stig Morten NEGARD HELL ULTRALØPERKLUBB M40 M 29:40:06 NOR (Noruega) Transgrancanaria kvinner - 128 km 1 Kaytlyn GERBIN M30 F 15:14:40 USA 2 Fuzhao XIANG EL F 15:25:41 CHN (China) 3 Azara GARCÍA MARCANO HG AML TEAM M30 F 15:31:37 ESP (España) 4 Audrey TANGUY INDEPENDENT M30 F 16:59:16 FRA (Francia) 5 Claudia TREMPS ASHI TEAM EL F 17:21:30 ESP (España) 6 Kaci LICKTEIG HOKA ONE ONE M30 F 18:39:52 USA 7 Andrea HUSER HOKA ONE ONE M40 F 18:44:03 SUI (Suiza) 8 Leire M HERRERA SPORT HG - AML SPORT M40 F 18:46:39 ESP (España) 9 Ildiko WERMESCHER HOKA ONE ONE M50 F 19:44:37 HUN (Hungría) 10 Myvanwy HANNA CARNETHY M30 F 19:52:00 GBR ... 22 Therese Dahl ÅRVIK INDEPENDENT EL F 23:20:10 NOR (Noruega) Advanced menn - 66 km 1 Alejandro M GUZMÁN CADR CAI GRAN CANARIA EL M 05:57:58 ESP (España) 2 Jordi GAMITO RAID LIGHT TEAM M30 M 06:04:18 ESP (España) 3 Tofol C BERNAT M40 M 06:09:21 ESP (España) 4 Felix WEBER SPORTTREND BRAUNSCHWEIG M30 M 06:14:01 GER 5 Kevin VERMEULEN UGLOWSPORT - ALTRA EL M 06:18:50 FRA (Francia) 6 Raul MACARRO TORRES OS2O TRAIL TEAM/ALTRA TEAM RED M30 M 06:19:54 ESP (España) 7 Francisco R MARTIN ARISTA PRO TEAM M40 M 06:22:37 ESP (España) 8 Carmelo G RODRIGUEZ CADR CAI GRAN CANARIA M30 M 06:23:40 ESP (España) 9 Yeray DURÁN LÓPEZ WAA ARISTA M40 M 06:27:35 ESP (España) 10 Jose LEON MEDINA TENERIFETRAIL M50 M 06:27:36 ESP (España) ... 217 Ivar Wilhelm GROSVOLD M40 M 11:35:27 NOR (Noruega) 327 Jan HALVORSROED RUNNING VIKINGS M50 M 13:29:45 NOR (Noruega) 334 Jan Olav DAGSVIK OGNDAL M50 M 13:46:36 NOR (Noruega) Advanced kvinner - 66 km 1 Maryline NAKACHE WAA ULTRA M30 F 06:57:59 FRA (Francia) 2 Petra KINDLUND RUNACADEMY IF M30 F 07:17:32 SWE (Suecia) 3 Esther F GONZALEZ M40 F 07:26:30 ESP (España) 4 Anna-Marie WATSON TEAM WAA M40 F 07:48:30 GBR 5 Katarzyna WINIARSKA HERCOGRUNNINGTEAM M40 F 07:56:51 POL (Polonia) 6 Marta VIGANO INDEPENDIENTE EL F 08:39:38 ITA (Italia) 7 Maria Luisa FRANCOS CD VALLIVANA M40 F 08:47:46 ESP (España) 8 Melanie MIERE INDEPENDENT M30 F 08:51:26 FRA (Francia) 9 Marcia RAMOS DA SILVA TOLISCO M40 F 08:52:14 ESP (España) 10 Helen FALCONER HARMENY ATHLETIC CLUB M30 F 09:00:18 GBR ... 43 Hege Kristin BREKKE AKS-77 M40 F 11:34:18 NOR (Noruega) 70 Astrid GRØNNINGEN HAUGESUND TRIATHLON KL M50 F 12:48:56 NOR (Noruega) Maraton menn - 43 km 1 Andreu SIMON AYMERICH BUFF PRO TEAM EL M 02:56:46 ESP (España) 2 Juan Jose S PERAMATO HG AML TEAM EL M 03:02:13 ESP (España) 3 Mario OLMEDO SANCHA WILD TRAIL PROJECT EL M 03:10:11 ESP (España) 4 Oswaldo M GUTIÉRREZ ACTIVAT TRAIL TEAM M30 M 03:11:08 ESP (España) 5 Juan RODRÍGUEZ GARCÍA ARISTA EL M 03:19:24 ESP (España) 6 Andrei IVANESCU-GLIGA HOKA ONE ONE ROMANIA EL M 03:20:20 ROU (Rumania) 7 Damian RAMIS PONS MALIFT MALLORCATRAIL EL M 03:21:35 ESP (España) 8 Sergio MARTÍN HERNÁNDEZ BIKILACANRIAS M40 M 03:21:40 ESP (España) 9 Alberto G HERNANDEZ NORTRAIL EL M 03:22:11 ESP (España) 10 Carlos Jose BLANCO INDEPENDIENTE M40 M 03:22:29 ESP (España) ... 20 Haakon LANDRO BFG BERGEN LOPEKLUBB M40 M 03:53:57 NOR (Noruega) 45 Morten TEIGEN HANSA M50 M 04:24:28 NOR (Noruega) 168 Dag-Ove NJØTØY INDEPENDENT M40 M 05:36:02 NOR (Noruega) 205 Kai Christian FALLET INDEPENDENT M30 M 05:56:02 NOR (Noruega) 225 Olaf Anders HØYSTAKLI ISTAD IL M30 M 06:04:00 NOR (Noruega) 433 Rune KONGSRO M40 M 07:57:10 NOR (Noruega) Maraton kvinner - 43 km 1 Anna COMET PASCUA CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS M30 F 03:35:26 ESP (España) 2 Eli GORDÓN SALOMON M30 F 03:38:32 ESP (España) 3 Gemma ARENAS ALCAZAR HG AML TEAM M40 F 03:42:22 ESP (España) 4 Virginia PEREZ MESONERO HG AML TEAM M30 F 03:51:16 ESP (España) 5 Katie SIJPESTEIJN SALOMON M30 F 03:54:39 GBR 6 Yolanda FERNÁNDEZ WAA ARISTA PRO TEAM M40 F 04:09:32 ESP (España) 7 Yasmina C CHACON GALLOTIA EL F 04:10:39 ESP (España) 8 Aina CUSÍ BATLLE INDEPENDIENTE M30 F 04:17:41 ESP (España) 9 Elsa PADRÓN VEGA ULTIMATE M30 F 04:20:26 ESP (España) 10 Lucia FORTE UNITED TRAIL & RUNNING M30 F 04:27:56 ITA (Italia) ... 16 Mari GJØLBERG ÅLERUD RYGGE IDRETTSLAG M30 F 04:42:22 NOR (Noruega) 29 Malene OEN STORD IL M30 F 05:46:45 NOR (Noruega) 100 Bente LANGOEIGJELTEN M50 F 07:00:16 NOR (Noruega) 114 Karoline Øverlie EDØY EL F 07:14:58 NOR (Noruega) 125 Hege STRØMSNES INDEPENDIENTE M50 F 07:33:09 NOR (Noruega) 159 Hilde Gunn ØVERLIE VET F 08:20:55 NOR (Noruega) Starter menn - 30 km 1 Kenny KIVIKAS ABS M 02:01:45 EST (Estonia) 2 Wilson Gabriel CABRAL ABS M 02:04:24 Cabo Verde 2 Gi PEREIRA MENDES ABS M 02:04:24 Cabo Verde 4 Álvaro ESCUELA PERDOMO JAIRA TRAIL ABS M 02:10:07 ESP (España) 5 Diego MARTÍN MARTÍN C.D. HILERA ABS M 02:10:37 ESP (España) ... 270 Tormod HELGESEN TEAM ULL ABS M 05:19:22 NOR (Noruega) Starter kvinner - 30 km 1 Meryl COOPER INDEPENDENT ABS F 02:33:51 GBR 2 Karolina OBSTÓJ MUAY RUNNING TEAM ABS F 02:51:23 POL (Polonia) 3 Elvira GUTIERREZ BERNAL ALHAMA COYM ABS F 02:54:32 ESP (España) 4 Carmen EVANGELISTA MOBEL AUTOMENOR ABS F 02:55:54 ESP (España) 5 Zuzanna GŁOMBIOWSKA RUNPASSION.PL TEAM ABS F 03:01:09 POL (Polonia) ... 38 Christine TEIGEN ABS F 04:17:41 NOR (Noruega) 57 Maj Britt GYLLAND HELL ULTRALØPERKLUBB ABS F 04:35:21 NOR (Noruega) 110 Camilla Bjornstad THORSEN ABS F 05:32:53 NOR (Noruega) 110 Eva GUDDAL ABS F 05:32:53 NOR (Noruega)



Alle resultat



Maryline Nakache fra Frankrike var raskeste kvinne i den 66 km lange Advanced-løypa. (Foto: arrangøren)



Sjøl om Trangrancanaria er et terrengløp, så betyr ikke det at hele løpet går på mjukt underlag. (Foto: arrangøren)



På de lengste distansene får deltakerne også smake på nattemørket. I den aller lengste løypa, Trans 360, brukte vinneren drøye 50 timer og sistemann i mål nesten det dobbelte. (Foto: arrangøren)