Kondis vil oppdatere terminlistene så godt som mulig og legge inn "AVLYST pga smittefare" ved de arrangementene det gjelder. Men sjøl om det ikke står AVLYST ved et renn, så gir ikke det noen garanti for at rennet blir arrangert. En god del arrangement vil nok bli avlyst uten at Kondis blir informert, og det anbefales derfor også å følge med på de enkelte arrangementenes heimesider og Facebook-sider.



På en pressekonferanse i går kveld gjorde Norges idrettsforbund det klart at alle idrettsarrangement som samler over 500 deltakere vil bli avlyst eller utsatt. Det kan fort tenkes at også en del mindre arrangement vil gjøre det samme for å være på den sikre siden. Utviklingen av virusspredningen vil nok i stor grad avgjøre i hvor lang tid framover det vil bli avlysninger, men slik det ser ut nå så ligger nok store arrangement som f.eks. Bergen City Marathon, Sentrumsløpet og Holmenkollstafetten i april og mai også tynt an.



I rådene fra Folkhelseinstituttet kan vi lese følgende:



"Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem.​ FHI anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere. Utendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere som står eller sitter tett bør også avlyses."



Norges idrettsforbund har i sitt informasjonsskriv anbefalninger til både arrangører og enkeltutøvere om hva de bør gjøre i forbindelse med arrangement, reiser og trening.



Siden det å begrense spredningen av viruset er å oppfatte som en stor dugnad, er det å håpe at idrettsbevegelsen, som er så vant med dugnadsarbeid, vil klare denne omstillingen godt.





Ingalåmi som skulle gått 14. mars, er et av flere skirenn som er avlyst. (Foto: Finn Olsen)