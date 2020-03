Det første av i alt 10 løp ble arrangert med start og mål på Slettebakken internationale skole. Totalt fullførte 46 løpere.



Springkarusellen har to alternativer, en fleksistart der det løpes en runde rundt Tveitevatnet der deltagerne selv kan velge når de ønsker starte innenfor et vindu på 30 minutter (18.30-19.00). Her kan også barn delta og i tillegg løpe en litt kortere rute om ønskelig.



Hovedløpet starter kl 19.00 med to runder rundt Tveitevatnet. Dette er det mest populære alternativet, men for dem som ikke helt har funnet formen og kommet skikkelig i gang er flekistarten et ypperlig alternativ.



Uansett er begge alternative en ypperlig mulighet å konkurrere både mot seg selv og andre. I løpet av sesongens 10 løp er det rom for individuelle forbedringer utover i sesongen.



Martin Paulsen var raskeste mann på fellesstarten. Vinnertiden ble 18.29. Elin Skjerven Talhaug var raskeste kvinne, hun ble klokket inn på 21.20.



Etter løpet var det forfriskninger i form av både frukt, bakevarer og drikke.



Valgets kval, Jan Rolstad greier ikke helt å bestemme seg.





Neste løp er 31. mars, da er det bare å stille til start på den hjemmekoselige karusellen. Påmelding link under:

Resultater fellesstart kvinner

Plass Fornavn Etternavn Bedrift Tid 1 Elin Skjerven Talhaug Sweco BIL 21:20.0 2 Hilde Kristine Hvidevold Sweco BIL 24:20.0 3 Silje Kathrin Nesdal 24:53.0 4 Iben Taverne 25:45.0 5 Eva Sand Landro Løpeforening 26:30.0 6 Nina Kandal 27:26.0 7 Marijke Taverne 27:33.0 8 Vibeke Karlsen 27:38.0 9 Siri Trosvik 28:41.0 10 Eva Platou Holsen HSI 29:31.0 11 Jannice Ann Johansen 30:14.0 12 Katrine Osgjerd Garnæs Sweco BIL 30:54.0 13 Anita Mellingen Landro Løpeforening 31:24.0 14 Tina Tollaksvik St. Paul Gymnas 32:05.0 15 Hege Bertelsen Acos AS 35:41.0 16 Anne Grethe Fosse Selseng Aker Solutions 37:13.0 17 Mona Seglem 37:15.0



Resultater fellesstart herrer

Plass Fornavn Etternavn Bedrift Tid 1 Martin Paulsen 18:29.0 2 Knut Erik Nielsen BKK BIL 18:55.0 3 Audun Langeland 19:42.0 4 Yngve Solbakken Norwegian Electric Sys 19:57.0 5 Johannes Lunde Bækkalokke 21:09.0 6 Kjetil Birkeland Moe Sweco BIL 21:38.0 7 Jan Kårbø DNB 23:18.0 8 Per Eilif Træen Acos 23:25.0 9 Ole Morten Kårbø Schlumberger 24:17.0 10 Rune Solheim Sweco BIL 24:34.0 11 Eirik Grønstøl Sweco BIL 24:59.0 12 Enok Abrahamsen Baune 25:22.0 12 Bjarte Boye 25:22.0 14 Jan A Rolstad 26:13.0 15 Asbjørn Kvernrød Bækkalokket 27:05.0 16 Ken-Tore Sjursen 27:44.0 17 Knut Erik Reigstad 32:19.0 0 Tobias Rasmussen 32:28.0 0 Storm Paulsen Stavrum BERGEN 30:54.0





Resultater fleksistart

Plass Fornavn Etternavn Bedrift Tid Hulda María Harðardóttir 11:10.0 Elisabeth Strøm-Olsen Aker Solutions 21:38.0 Mona Stormark 22:15.0 Siv Hansen Eidsvåg IL 26:57.0 Tobias Boye Bub-Bergen 15:01.0 Christoffer Krzywinski 18:29.0 Sunniva Strøm-Olsen 21:37.0 Karoline Strøm-Olsen 21:58.0



Resultater fleksistart kort alternativ barn

Plass Fornavn Etternavn Bedrift Tid Filip Boga Bjørsvk 15:08.0 Nikolas Langeland 12:50.0

Resultater Springkarusellen (EQ-timing)