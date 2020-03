Roma Marathon er et av de italienske løpa som er skadelidende. Løpet skulle gått samme dag som VM halvmaraton, søndag 29. mars, men er blitt avlyst.



Et annet stort maratonløp, Barcelona, har valgt å utsette løpet - fra 15. mars til 25. oktober. Paris Halvmaraton ble kansellert på bare en dags varsel og utsatt fra 1. mars til 6. september. Tokyo Marathon ble på kort varsel gjort om fra massearrangement til et rent eliteløp 1. mars.



Fremdeles er det en del store løp som ikke er avlyst eller flytta. Boston Marathon skal etter planen gå 20. april med mer enn 31 000 påmeldte. Ordføreren i Boston, Marty Walsh, uttalte tirsdag denne uka følgende:



- Akkurat nå ligger det an til maratonløp i april, men han la til at situasjonen er flytende, og at han heller så at løpet ble utsatt enn avlyst dersom de måtte velge.



Arrangørene av London Marathon som er terminfesta til 26. april, sier at de planlegger for at løpet skal gå, men at de må se situasjonen an. Hvis løpet ikke kan arrangeres i april, vil også de heller utsette enn avlyse det.



Hamburg Marathon la 11. mars ut en melding på sin heimeside om at løpet ikke vil gå da det skulle gått, den 19. april, men at de vil prøve å finne en alternativ dato:



"Dear participants, the Hamburg health authorities announced today by official press release (German only) that all events with more than 1,000 participants will be banned up to until including April 30 because of Corona virus harassment. So unfortunately it is official now that the 35th Haspa Marathon Hamburg will not take place on April 19, 2020, as planned. The same applies accordingly to Das Zehntel on April 18. However, this does not mean a final cancellation of the event. We are currently making as much efforts as possible to find an alternative date for the event in 2020 and therefor are in contact with all relevant authorities in the city. For further developments we will keep you up to date at short notice and again ask for your understanding that we will not react to comments, inquiries or speculations until then."



Helsemyndighetene i Berlin har nettopp gjort et lignende vedtak om at arrangement med over 1000 deltakere innstilles, og Berlin Halvmaraton som skulle gått 5. april, blir derfor neppe realisert, sjøl om arrangøren holder muligheten oppe med denne meldingen på løpets heimeside:



"Today’s information (announced 11th of March, 12:30pm) from the Berlin Health Administration (Berliner Gesundheitsbehörde) regarding the prohibition of events with over 1,000 participants until after the Easter Holidays has to be synchronized with the respective district authorities in order to ensure legal certainty concerning a cancelation. We are still in close contact with the responsible authorities and react and inform after receiving an authoritative letter. Please bear with us."



Rotterdam Marathon planlegger også for at det skal bli løp som planlagt 5. april. I en melding lagt ut onsdag 11. mars skriver de at planen er å arrangere, men at de sterkt fraråder alle med snev av forkjølelsessymtom å stille.



Wien Marathon, som skulle gått 19. april, er avlyst. Det samme er New York Halvmaraton som etter planen skulle gått 15. mars.



Praha Halvmaraton som skulle gått 28. mars, er utsatt uten at ny dato foreløpig er gjort kjent.



Göteborgsvarvet som har 16. mai som arrangementsdag, skal ha styremøte førstkommende mandag og drøfte hva som vil skje.



- Vi trenger å ha klar en beredskapsplan nå som Folkehelsemyndighetene mener at risikoen for smittespredning er forhøyet, forteller løpsleder Jahja Zeqiraj til GT. Også Göteborgsvarvet vurderer å flytte arrangementet til høsten.



Med andre ord kan det bli en tettpakka høstsesong, forutsatt at virusepidemien er over til da. For oss løpere gjelder det å være tilpasningsdyktige og samtidig glade for at vi har helse til å trene sjøl om vi kanskje ikke får deltatt i så mange løp som vi hadde planlagt.





Det er enda et visst håp om at det blir arrangert Göteborgsvarv 16. mai - sjøl om trenden er at stadig flere større løp blir enten avlyst eller utsatt. (Foto: Bjørn Johannessen)