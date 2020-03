Totalt var det påmeldt 59 522 løpere til arrangementene i Vasaloppsuka. Det var det laveste tallet siden 2011 og 8502 færre enn i rekordåret 2016. Av de påmeldte kom 93,3 prosent til start, og av disse 49 036 var det 45 769 som tok seg til mål. Her er en oversikt over påmeldingstallene til Vasaloppet de siste 13 årene:



Antall påmeldte År 47 636 2008 48 184 2009 57 560 2010 59 161 2011 63 142 2012 66 212 2013 67 435 2014 67 126 2015 68 024 2016 66 582 2017 65 955 2018 62 951 2019 59 522 2020





Det er slik svenskene vil at Vasaloppsstarten skal se ut med et tettpakka felt av folk som tålmodig venter på at køen skal bevege seg inn i skogen. (Foto: Vasaloppet)





At forholdsvis mange av de startende brøt, hadde nok noe med de krevende forholdene å gjøre.



- Den tøffe og snøfylte Vasaloppsøndagen fra 2019 gjentok seg i år. 1. mars 2020 var det 85,5 prosent av de startende som tok seg fram hele vegen fra starten i Berga by til målet i Mora. Det var omtrent samme andel som i 2019, oppsummeres det i en pressemelding fra Vasaloppet.



I selve Vasaloppet var det 11 937 fullførende deltakere, og på de 96 Vasaloppene som er blitt arrangert siden det første rennet i 1922, er det 600 116 løpere som har passert målstreken i Mora.



Deltakerne i årets Vasloppsuke kom fra 64 forskjellige nasjoner. 86,5 prosent var fra Sverige, mens Norge var det landet utenom Sverige som hadde flest deltakere - med 4 prosent av totalen.



36 prosent av de startende i Vasaloppsuka var kvinner, mens kvinneandelen i selve Vasaloppet lå på 16,6 prosent. Hele tolv par benytta seg av "ski-in-vigsels-tilbudet" og gifta seg etter målgang.



Lina Korsgren og Petter Eliassen kunne smile bredt etter å ha vunnet årets Vasalopp. (Foto: Vasaloppet)





Petter Eliassens andre seier i Vasaloppet var samtidig Norges åttende strake seier og ellevte norske seier totalt. For tredje gang i Vasaloppshistorien var det tredobbelt norsk i herreklassen i Vasaoppet. 46 år gamle Anders Aukland, som vant Vasaloppet i 2004, hadde med sin åttendeplass i år sin tolvte topp ti-plassering i dette rennet.



Den som stakk av med mest penger i Vasaloppet, var Lina Korsgren som vant alle de sju spurtprisene og også var første kvinne i mål. Til sammen gav det 136 000 kroner i pengepremier, og i tillegg fikk hun 30 000 kr for andreplassen i Tjejvasan. Lina Korsgren hadde bare 56 menn foran seg i mål på Vasaloppet, og aldri har en kvinne blitt fragått av så få menn.



Vasaloppet åpner påmeldingen til neste års renn allerede søndag 15. mars klokka 9.00 på Vasaloppets heimeside.



Lopp anmälda startande brytande i mål Vasaloppet 30 6216 4807 106 4701 Tjejvasan 6474 5074 174 4900 Ungdomsvasan 558 466 6 460 Öppet Spår söndag 7037 5818 584 5222 Öppet Spår måndag 4366 3617 176 3441 Vasaloppet 45 3524 2827 33 2794 Stafettvasan (Lag) 2166 1833 20 1813 Nattvasan 90 (Deltagare) 1292 1130 82 1048 Nattvasan 45 (Deltagare) 1088 938 16 922 Blåbärsloppet 915 790 0 790 Barnens Vasalopp skidor 489 489 0 489 Vasaloppet 16733 13915 1978 11937 Totalt 50858 41704 3175 38517 Totalt inkl Stafettvasans fem sträckor! 59522 49036 3255 45769





Til neste år går Vasaloppet søndag 7. mars. (Foto: Vasaloppet)