Det passet egentlig godt å få komme inn på skolen etterpå siden det regnet hele tiden i det siste løpet i Vinterkarusellen i Strandebarm. Men regnværet skremte ikke vekk noen fra å delta, det var i alt 59 løpere i alle aldre som stilte til start, det er omtrent det samme som gjennomsnittsdeltakelsen har vært gjennom sesongen.

Løpene i karusellen starter ved Strandebarm Idrettspark og går langs hovedveien et stykke utover langs Hardangerfjorden. Kondis var til stede på dette siste løpet for å ta bilder og overrekke gavepremier med Kondis-abonnement. Og vi må si at det nesten er litt synd at det siste løpet går før dagslyset har kommet tilbake på løpstidspunktet. Da kunne vi nemlig fått bilder av løperne med bakgrunn av den vakre naturen i Hardanger.

Vinterkarusellen i Strandebarm er et arrangement som favner bredt, her er deltakere i alle aldre og alle nivåer. Løpstidene varierte fra 14 til 42 minutter, og antallet deltakere må sies å være veldig bra når vi tar i betraktning befolkningsgrunnlaget i bygden.

De som løp aller raskest gjennom løypen, som nok er litt under 5 km, var en trio som fulgte hverandre gjennom hele løpet: Haakon Myklebust Skjelnes, Sondre Svåsand Måge og Martin Baggegård Myrlid.

Den raskeste kvinnen ble Amalie Svåsand Måge foran Torild Kveberg og Monica Rinde Oma.

Etter løpet delte løpsleder Johannes Børsheim ut et stort antall gavepremier i avslutningen på skolen etter løpet.

10 beste menn og kvinner:

Menn Kvinner Plass Navn Tid Plass Navn Tid 1 Haakon Myklebust Skjelnes 14,14 1 Amalie Svåsand Måge 17,36 2 Sondre Svåsand Måge 14,17 2 Torild Kveberg 18,16 3 Martin Baggegård Myrlid 14,19 3 Monica Rinde Oma 19,39 4 Richard Willemoes 16,12 4 Sara Prestegard Skåtun 19,49 5 John Olav Måge 16,39 5 Irene Tangerås 20,28 6 Jakob Aarekol Botnen 17,07 6 Triana K Nerhus 20,31 7 Frode Espeland 17,21 7 Sigrun Tufta 20,34 8 Simen Lillefosse 17,28 8 Elisabet Aarekol 21,34 9 Magnus Tufta Flotve 17,30 9 Liv Berit Bru Eide 21,40 10 Lars Måge 17,36 10 Mette Lammedal 23,33



Alle er klare til start.



Denne trioen løp aller raskest og de fulgte hverandre gjennom hele løpet: Sondre Svåsand Måge (fremst), Martin Baggegård Myrlid og Haakon Myklebust Skjelnes.



Lars og Amalie Svåsand Måge. Amalie ble den raskeste kvinnen.



Johannes Børsheim deler ut gavepremier etter løpet.

Resultatliste, sortert alfabetisk:

101 Elisabet Aarekol 21,34 25 Kirsten Aase 37,04 30 Liv Sigrid Almås 28,42 22 Bjørn Ove Berge 36,15 1 Håkon Berge 22,01 20 Kaia Berge 36,15 21 Kjell Egil Berge 36,15 23 Thomas Berge 36,15 57 Jakob Aarekol Botnen 17,07 100 Johan Aarekol Botnen 21,34 79 Anne Christin Børsheim 24,51 41 Liv Berit Bru Eide 21,40 63 Frode Espeland 17,21 91 Magnus Tufta Flotve 17,30 28 Kitty Marie Håbrekke Fosse 35,19 12 Magne Fosse 28,58 29 Tor Henrik Fosse 35,19 109 Kjell Martin Fugleberg 32,37 110 Vilde Bakkely Fugleberg 32,31 124 Harald Fykse 22,10 123 Lærke Orrestad Fykse 22,10 49 Lars Lutro Gjerde 27,24 77 Reidun Samland Gravdal 24,59 85 Trine Handal 25,16 43 Grethe Hjertaker 28,04 13 Torild Kveberg 18,16 37 Mette Lammedal 23,33 11 Turid Lid 27,53 6 Arthur Lillefosse 25,41 26 Simen Lillefosse 17,28 48 Torunn Lutro 27,24 36 Anne Fredheim Magnussen 36,46 47 Hanne Meyer 24,43 106 Benjamin Stave Mjåtvedt 29,18 24 Ann-Kristin Mykkeltvedt 36,15 74 Martin Baggegård Myrlid 14,19 121 Trygve Baggegård Myrlid 20,17 4 Amalie Svåsand Måge 17,36 33 John Olav Måge 16,39 3 Lars Måge 17,36 9 Ove Måge 28,42 10 Solveig Måge 42,47 2 Sondre Svåsand Måge 14,17 59 Knut Johan Nerhus 25,45 98 Reidar Nerhus 20,26 60 Triana K Nerhus 20,31 44 Liv Nærnes 26,28 80 Monica Rinde Oma 19,39 87 Jan Helge Romarheim 24,56 88 Haakon Myklebust Skjelnes 14,14 90 Sara Prestegard Skåtun 19,49 46 Bodil Stranden 26,25 15 John Svahn 21,15 5 Silje B Svåsand 32,11 8 Arvid Tangerås 21,42 42 Irene Tangerås 20,28 27 Sigrun Tufta 20,34 50 Alvhild Tveitnes 38,21 31 Richard Willemoes 16,12

Se flere bilder i bildekarusellen øverst i artikkelen.