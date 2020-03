Helsedirektoratet har innført svært krevende tiltak for å hindre omfattende spredning av koronaviruset. I disse ligger det blant annet forbud og full stans i all idrettslig aktivitet. Dette rammer Kondis sine Kondistreninger som nå har blitt avlyst med umiddelbar virkning. Videre rammer det alle løp, skirenn og idrettskonkurranser, organisert barneidrett og de som trener på helsestudioer.

– Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11 000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor, og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendige for å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding fra Norges idrettsforbund.

Ønsket tydelig svar fra myndighetene

– Situasjonen er svært krevende, og vi er glade for at vi nå har fått et tydelig svar fra norske helsemyndigheter. På bakgrunn av de føringene vi nå har fått, avlyses all idrettslig aktivitet, treninger og konkurranser inntil videre, sier Kjøll.



President Tim Bennett synes det er helt naturlig at vi i Kondis gjør hva vi kan for å redusere smittefaren.

– De ansatte sitter nå for det meste på hjemmekontor og alle våre treninger i Kondistreninga er avlyst inntil vi får beskjed om at det er greit å åpne dem igjen. Vi har stor forståelse for de som synes dette er trist, men opplever at alle har stor forståelse for de tiltakene som iverksettes, sier han.