161 løp en av de tre distansene i Skövde 6-timmars, og 125 av dem deltok i hoveddistansen, selve 6-timersløpet. Therese Falk var den av de 51 kvinnene som kom klart lengst på de 6 timene. Hun var nesten 4 km foran svenske Elin Hartelius på andreplass. Meget meritterte Therese var godt fornøyd med både arrangementet og sin egen innsats, og hun rapporterte følgende på Facebook:



"Skövde 6-timers! Et flott løpsarrangement, og perfekt løpevær. At klokken var tom for batteri, og jeg måtte løpe på følelsen, viste seg å gå veldig bra. 74,02 km på seks timer er ny pers."



Det var bare én mann som løp lenger enn Therese Falk. Herrevinner Simon Gustavsson klarte 1 km mer og endte på 75,2 km.



Rakel Erla Sævarsdottir, som i likhet med Therese løper for Romerike Ultraløperklubb, kom på niendeplass med drøye 60 km. Torunn Brandt vant 55-årsklassen mens husbond Svein-Erik Bakke tok det pent, men ble likevel nummer fire totalt og klart best i 50-årsklassen med 71,4 km.



Jan Billy Aas var en av to som løp 1-timers, og Jan Billy var best med 9371 m. Det var også 3-timersløp, så vidt vi kan se uten norske deltakere.



Skövde 6-timmars foregår i en ca. 1200 m lang runde på grus og asfalt. Det er også offisiell tidtakning ved passering maraton, og også her var Therese best av kvinnene med 3.17.47 som passeringstid. Henrik Aasebø var en av flere som nøyde seg med å løpe maraton, og han fikk dermed 42 195 km som resultat på 6-timersløpet.





Rakel Erla Sævarsdottir og Torunn Brandt kunne glede seg over en fin løpsopplevelse og velfortjente medaljer. (Foto: privat)



Resultat Skövde 6-timmars 2020

1-timmars Män Plats Namn Klubb Född Sträcka Distans 1 Aas Jan Billy Team Sportsmanden 1982 M senior 9 371 2 Nyblad Simon Team Snigel 1989 M motion 9 277 3-timmars Kvinnor Plats Namn Klubb Född Sträcka Distans 1 Gunnarsson Sara Storådalens SK 1987 K senior 33 042 2 Persson Veronica Ingen klubb 1990 K35 32 128 3 Mellgren Charlotta Ingen klubb 1984 K35 30 555 4 Eriksson Axelsson sandra Norrvirdarna 1975 K45 29 445 5 Lokander Erika Ingen klubb 1976 K motion 26 730 6 Gunnarsson Lars Storådalens sk 1987 K senior 25 799 7 Thellman Maria Jönköping 1965 K motion 25 618 8 Reinholtz Johanna Ingen klubb 1980 K motion 24 075 8 Johansson Anna Ingen klubb 1980 K motion 24 075 10 Rydsten Alexandra Ingen klubb 1983 K motion 23 627 3-timmars Män Plats Namn Klubb Född Sträcka Distans 1 Jerkdal Martin Ingen klubb 1989 M senior 40 928 2 Nawrozi Jasin Ingen klubb 1998 M senior 39 227 3 Brunell Emil Ingen klubb 1990 M motion 37 621 4 Wallin Bengt Kisa SK 1971 M45 34 995 5 Ohlin Daniel IS Göta 1973 M45 33 620 6 Grönqvist Per OCR ELITE APPAREL 1988 M motion 32 805 7 Einarsson Marcus Indianklubben 1971 M45 32 429 8 Bilgec Marcus Ingen klubb M motion 31 483 9 Ståhl Anders IFK Skövde FK 1980 M40 30 259 10 Stenvard Viggo SOK Knallen 1980 M40 27 275 6-timmars Kvinnor Plats Namn Klubb Född Sträcka Distans 1 Falk Therese Romerike ULK 1975 K motion 74 019 2 Hartelius Elin Ingen klubb 1982 K40 70 135 3 Ahlvin Anna IK NocOut 1980 K40 66 281 4 Manvik Helle OK Kroppsfjäll 1976 K40 65 180 5 Lundqvist Sandra Hälle IF 1977 K40 64 996 6 Höij Carolina Kristinehamn Multi 1976 K40 62 522 7 Jansson Maria Kvarnsveden Friidr. 1985 K35 60 405 7 Johanson Annika Sweden Runners 1969 K50 60 405 9 Sævarsdottir Rakel Erla Romerike ULK 1988 K35 60 016 10 Fogarasiné Veres Krisztina Ingen klubb 1983 K35 59 239 … 16 Brandt Torunn SK Rye 1962 K55 54 625 6-timmars Män Plats Namn Klubb Född Sträcka Distans 1 Gustavsson Simon Simon Gustavsson 1986 M senior 75 187 2 Axelsson Simon Umara Sports Club 1994 M senior 73 700 3 Roos Henrik Scania Road Runners 1979 M40 73 695 4 Bakke Svein-Erik SK Rye 1967 M50 71 379 5 Wilson Anton IK Ymer 1983 M35 69 496 6 Brantvall Jonas UT Kolmården 1972 M45 66 084 7 Åström Jesper Västerås LK 1969 M50 65 878 8 Persson Mikael IFK Nora 1967 M50 65 710 9 Söderlund Linus IF Åland 1977 M40 65 318 10 Lundgren Niklas Växjö Löparklubb 1985 M35 64 920 … 62 Aasbø Henrik Rindal IL 1957 M motion 42 195



Therese Falk ser ut til å gå mot en ny sterk sesong som ultraløper og satte pers på 6-timers i Skövde. (Foto: Jan Billy Aas)





De to vinnerne av 6-timersløpet, Simon Gustavsson og Therese Falk, ble behørig premiert. (Foto: Jan Billy Aas)