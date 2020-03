Årets tre første løp i regi av Bedriftsidretten i Agder skulle gått nå før påske. Disse vil bli utsatt til en gang etter påske. Arrangøren håper å komme i gang med løpssesongen 16. april og melder om følgende:



Sesongstart i Terrengkarusellen utsatt til over påske



Alle Terrengkarusellens deltakerne får 4 ukers ekstra treningsperiode før årets løp starter.



Nedstengingen av fellesarrangementer pga. tiltakene mot corona-viruset gjelder naturlig nok også for oss.



Dette betyr at følgende 3 løp blir utsatt (nye datoer kommer senere):



"Løp for livet" (skulle ha gått 19/3)

1. karuselløp - Brannvakt-løpet (skulle ha gått 26/3)

2. karuselløp - Sparebanken Sør-løpet (skulle ha gått 2/4)



Vi håper at ting har normalisert seg til terminlistens 3. karuselløp (Nordea-løpet 16/4), som forhåpentligvis kan gå etter planen.



Vi kommer tilbake med info før dette.



For Terrengutvalget

Jan