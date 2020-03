BUL, som arrangerer Sentrumsløpet, la mandag kveld ut melding om at Sentrumsløpet i år flyttes til 10. oktober. Løpet skulle opprinnelig gått 25. april. Koronavirus, smittespredning, midlertidige arrangementsforbud og usikre tider er selvfølgelig årsaken.



Alle påmeldte blir automatisk flyttet over til den nye datoen.



BUL er som kjent ikke eneste arrangør som må utsette eller avlyse sitt arrangement denne våren. Hvordan det blir til sommeren og høsten er det ingen som vet, men det er lov å håpe at det blir lettere og mer ansvarlig å gjennomføre arrangement da.



– I den spesielle situasjonen vi alle er i, må vi sjå framover mot betre tider og vi gler oss til folkefesten på Karl Johan den 10.10.20! Ta vare på kvarandre!, skriver arrangøren på nettsiden til Sentrumsløpet.



Hvilke konsekvenser dette vil få for andre allerede etablerte høstløp vites ikke. I skrivende stund er både Nøklevann Rundt (som i fjor hadde 1414 deltakere) og Ivar Formos Minneløp, som begge arrangeres i Oslo, også inne i terminlista på samme dato. Kollisjon blir det også med Furumomila, en times kjøring fra Oslo, som i fjor hadde rundt 1800 deltakere. Og dagen etter arrangeres NM terrengløp i Skien.



I fjor hadde Sentrumsløpet over 10 000 deltakere. I år blir det flyttet til høsten, og alle som allerede er påmeldt vil automatisk bli flyttet til den nye datoen. (Foto: Kjell Vigestad)