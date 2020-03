Kondismedlemmer har 15 % rabatt på alle varer hos Löplabbet. Det har de også på den etterspurte Nike Vaporfly Next %. Ønsker du å kjøpe denne skoen, som har en ordinær pris på 2950 kroner, sparer du som er medlem i Kondis 442 kroner.

Som medlem i Kondis, er du også kvalifisert til å være med i vårt vervelotteri. Her får alle de som verver ett medlem ett lodd i lotteriet for hvert medlem de verver. De som verver tre medlemmer eller flere en måned, konkurrerer mot hverandre om å bli månedens verver. Den som verver flest får et valgfritt par løpesko fra Löplabbet.

Som månedens verver kan du altså velge deg Nike Vaporfly Next % helt gratis! Nå nærmer vi oss vel rimeligst i verden, eller?

(saken fortsetter under bildet)



Godt tilbud: – Dette er et helt utrolig tilbud for oss løpeskointeresserte. Du får faktisk ikke disse skoene rimeligere noe annet sted i verden enn det vi Kondismedlemmer får hos Löplabbet, sier Tim Bennett som er president i Kondis. Her fra lederbilen under Oslo Maraton hvor han også er løypesjef. (Foto: Bjørn Johannessen)

Tim er opptatt av at det skal lønne seg å være medlem i Kondis.

– Vi har svært mange gode rabatter hos sportsbutikker, leverandører av treningsutstyr, reiser og trening. Vi har til og med gratis advokathjelp noen timer hver uke. Det er det ikke mange som kan tilby, sier en entusiastisk president.

Det mange opplever som den viktigste medlemsfordelen er imidlertid å få bladet i postkassen ni ganger i året, og få mulighet til å lese alt innholdet som publiseres på Kondis.no. Medlemmer kan også lese bladet digitalt her. De som melder seg inn i dag, får tilgang til alle utgavene som har kommet ut etter januar 2016. Her er det mulig å finne mye godt lesestoff og motiverende treningssaker for lang tid framover.

Tim innrømmer at han ville satt svært stor pris på om vi fikk flere medlemmer akkurat nå.

– Koronakrisen har rammet Kondis hardt. Inntektene våre kommer fra medlemskontingenter og annonsesalg. Annonsekundene våre er i hovedsak arrangører av idrettsarrangementer, og når det nå har blitt forbudt med idrettsarrangementer og organisert idrett, har disse inntektene stoppet helt opp. I tillegg har vi hatt reiseoperatører som tidligere har annonsert en god del for sine trenings- og løpsreiser på denne tiden. Dette har også stoppet helt opp. Medlemsinntektene våre har derfor blitt viktigere enn noen sinne, og vi håper at flere løpeinteresserte mennesker velger å støtte oss med et medlemskap, sier en svært så ærlig president.

Er du ikke medlem, kan du melde deg inn her.

Ønsker du å støtte oss på annet vis, kan du Vippse oss en gave på nummer 125957.