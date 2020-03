Virtuelle løp vil si at man løper alene der man måtte befinne seg, tar tiden på seg selv og rapporterer deretter inn resultatet. Kondis har tidligere denne uka meldt om flere slike, og mulighetene for virtuelle løp øker stadig.



Med mottoet "Løp hvor du vil, når du vil" arrangeres allerede nå til helga Run4life Løpskarusellens Helgeløp med valgfri distanse på 5 og 10 km. Informasjon finner du også på arrangementets facebook-side.



Run4life Løpskarusellen 2020 går helt fram til 30. november. Distansene her er 5 km, 10 km og halvmaraton og i tillegg sammenlagt sum av bestetidene på enkeltdistansene. Alt om karusellen finner du på arrangementets nettside.