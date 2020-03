Midnight Sun Marathon (MSM) var i fjor landets tiende største løp med over 4500 fullførende deltakere utenom barneløpet. Løpet skulle i år arrangeres for 31. gang og er terminfestet til 20. juni, men på grunn av koronakrisen står løpet nå i fare for å måtte avlyses.



Ifølge daglig leder i MSM, Nils Hætta, hadde løpet i begynnelsen av februar rundt 2300 påmeldte og lå dermed an til å kunne sette deltakerrekord i år. Men da korona-krisen slo til, stoppet påmeldingene tvert. 80 prosent av de som deltar på maratondistansen i MSM er fra utlandet. Og siden løpet må arrangeres innenfor tidsperioden det er midnattssol i Tromsø, så har heller ikke arrangøren store muligheter for å flytte løpet.



En avlysning av Midnight Sun Marathon vil økonomisk gi et inntektstap på nærmere 4 millioner kroner. Dette utgjør omtrent halvparten av omsetningen til selskapet MSM som i dag har tre ansatte på fulltid og som også arrangerer Polar Night Halfmarathon/Mørketidsløpet i januar og Tromsø Mountain Challenge i august.



– Det er selvsagt krise for et arrangement som oss. Fire millioner er mye. Så vi vurderer permitteringer og kontakter alle idrettslag som hjelper oss om at vi kanskje må avlyse. Da går de glipp av inntekter, sier daglig leder i MSM, Nils Hætta, til iTromsø.



Desto tidligere de kan ta beslutningen om å avlyse, desto flere kostnader kan spares. Arrangøren skal sette opp en beregning på hva de ikke får av utgifter dersom løpet avlyses og vil i løpet av de nærmeste 2 ukene måtte ta en avgjørelse. Faren for konkurs er til stede.



– Det spørs hva myndighetene kommer på banen med. Vi går jo også glipp av en god del sponsorinntekter ved en avlysning. Samtidig vil dette få mye å si for hotellnæringen som vi fyller opp i Tromsø den helga. Vi fyller også 33 fly med løpere som kommer til byen, forklarer Hætta.



Foreløpig er verken Tromsø Mountain Challenge i august eller Mørketidsløpet i januar diskutert.



Usikker framtid: Daglig leder i MSM, Nils Hætta, frykter avlysning og konkurs. Her fra Mørketidsløpet i 2014. (Foto: Bjørn Johannessen)