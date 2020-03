Det merket vi også i Kondisbutikken.

– Vi ser at folk har blitt mer opptatt av hjemmetrening og at salget av stikker og slike produkter har økt de siste dagene, sier Irene Dalby som driver Kondisbutikken.no for oss.

Dalby er ikke den eneste som merker økning i salg av utstyr til hjemmetrening. Vi har fått tilbakemeldinger fra også Sportsmaster og Trenignspartner som melder om det samme.

Kondismedlemmer får gode rabatter på treningsutstyr i Kondisbutikken og hos Sportsmaster, og på sportsernæring hos Treningspartner. En kan derfor raskt tjene inn kostnadene med medlemskapet om en vurderer å handle slikt utstyr og en melder seg inn i Kondis på forhånd.

– Vi merker også at mange bruker dagene på å trene ute. Mange går tur, løper, sykler, og går på ski. Det synes vi er utrolig flott å se. Når alt rundt oss er så usikkert og skremmende, trenger vi å bygge overskudd gjennom fysisk aktivitet, sier Tim Bennett som er president i Kondis.

Han oppfordrer folk til å holde god avstand til andre mennesker når de er ute og trener.

– Dette er ikke tida for å oppsøke det helt store folkeansamlingene. Jeg anbefaler alle å holde den anbefalte avstanden fra myndighetene, sier han.