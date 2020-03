Det er ikke bare snakk om en utsettelse, men en avlysning av årets stafettarrangement. Det betyr at neste utgave av YT Holmenkollstefetten blir 8. mai 2021.

Pressemelding:

YT Holmenkollstafetten 9. mai 2020 avlyses

Idrettsklubben Tjalve har besluttet å avlyse YT Holmenkollstafetten for å redusere smittefaren for koronavirussykdom. Arrangementet var forventet å samle opp mot 50.000 løpere i Oslo, med stor tetthet av mennesker på vekslinger, kollektivtransport og spisesteder som konsekvens. Basert på helsemyndighetenes anbefalinger og prognoser ville det ikke vært forsvarlig å arrangere stafetten.



- Den vanskelige avgjørelsen om å avlyse Holmenkollstafetten, er enkel å ta. Det eneste viktige nå er å redusere smittefaren, forteller styreleder i IK Tjalve, Egil Reidar Osnes.



Alle lag som ønsker det får refundert startkontingenten. Lagene kan også velge å ikke få refundert kontingenten for å bidra til å begrense underskuddet i forbindelse med arrangementet, eller overføre kontingenten til neste års stafett.



- Vi avlyser allerede nå av flere grunner. Først og fremst virker det usannsynlig at det vil være forsvarlig å arrangere Norges største idrettsarrangement i starten av mai. Videre har de påmeldte lagene behov for tidlig beskjed for å ha forutsigbarhet, det samme gjelder det frivillige apparatet som trengs for å arrangere stafetten. Ved avlysning nå vil også IK Tjalve kunne redusere det økonomiske tapet, sier daglig leder i idrettslaget, Matias Lavik.



Holmenkollstafetten har blitt avlyst åtte ganger siden oppstarten i 1923; 1937 og 1971 ved ombygging av Bislett stadion og i krigsårene 1940-45.



Vi takker for at deltakerne viser forståelse for situasjonen, og benytter anledningen til å oppfordre alle til å følge helsemyndighetenes råd for å redusere spredningen av smitte.

Til slutt ønsker vi velkommen til YT Holmenkollstafetten 8. mai 2021.



Dermed blir det ingen Holmenkollstafett for Kondis dette året, men vi satser på nye muligheter neste år:



Kondislaget i Holmenkollstafetten 2019: f.v. bakfra: Øyvind Mørk, Anne Woldmo, Eirik Angel Olsen, John Chr. Johnsen, Hanne Vigander, Tim Bennett, Karin Morstad, Tor-Arne Stenhaug, Marianne Johansen, Glenn Madland. Foran f.v:Ingunn Monsen, Berte Søbstad, Nina Eriksdatter, Maria Spigseth og Anne Søbstad Rye. (Foto: Marianne Røhme)