Nå kan du donere til Birken

Birken har mandag 23. mars etablert en refusjonsordning som gjør det mulig for de påmeldte deltakerne til årets avlyste skifestival å gi startkontingent i solidaritet med Birken. Deltakere som logger seg inn på «Min Side» vil fram til 3. april kunne foreta et aktivt valg om donasjon eller refusjon av startkontingent.



I henhold til Norges Skiforbund og Birkens påmeldingsvilkår har deltakerne krav på å få refundert 50% av startkontingenten ved avlysning.



Som følge av et betydelig inntektstap er Birken satt i en vanskelig økonomisk situasjon etter avlysningen av årets skifestival. Birken ønsker å takke for all støtte og sympatierklæringer.



- Det er rørende å se hvor mange som bryr seg om Birken. Vi er svært takknemlige for at mange har ønsket å avstå fra refusjon av startkontingenten i tiden etter avlysningen 10. mars, for å styrke og bevare Birken som en sterk merkevare, sier daglig leder Eirik Torbjørnsen.