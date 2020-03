De fleste sportsinteresserte har nok hørt om Iditarod, og da er det selvsagt hundeløpet man tenker på. 1569 kilometer gjennom Alaskas villmark i temperaturer ned mot 50 minusgrader. Men visste du at det også fantes en konkurranse for tobente?

Iditarod Trail Invitational heter den ekstreme utfordringen der man kan sykle, gå på ski eller løpe (med truger) i samme trase som hundespannene benytter. Løpet ble første arrangert i 2000, og i år var en nordmann med for første gang, ikke overraskende var det eventyreren Frode Lein (51) fra Hakadal.



Starten for ITI 350 som Frode deltok på var i Anchorage (Knik Lake) og med målgang i McGrath 563 kilometer senere, et eventyr som varte i nesten 9 døgn. At hele 46 av de 78 deltagerne fullførte må tilskrives det faktum at det er strenge krav til tidligere erfaring for å få være med. (Vi nevner bare i parantes at det også er en distanse på 1000 miles - altså samme distansen som for hundeløpet)



Nå er Frode Lein tilbake i Hakadal og i full sving med ansvaret for krisehåndtering for it-driftssystemene hos Arbeidsdirektoratet. Da han reiste var det ingen "corona-krise", men underveis i løpet utviklet seg seg raskt, og noen italienske deltagere ble beordret hjem for å hjelpe til. Etter hvert fikk man også merke amerikanernes tiltak, men løpet ble ikke stoppet. Hjemreisen fra Alaska skjedde med militær transport - til hjemmekarantene, masse jobb og lite trening.

ITI 350

På Frode Lein's blogg "Exploring the limits" kan du lese om forberedelsene og gjennomføringen: Iditarod Trail Invitational

..og om utstyret han benyttet...



Et par avsnitt fra bloggen:



- Når man drar en pulk etter seg blir bena hele tiden trykket bak i skoen. Med våte sko hadde både strømper og hæler frosset fast i skoenes hælkappe – noe som var nytt for meg. Jeg måtte brekke sko, strømpe og fot fra hverandre og deler av skinnet på hælen ble revet av.​



- Etter å ha passert Rainy Pass ble jeg nok en gang påminnet om å hoppe raskt ut av løypa når snøscootere kom – og denne gangen suste fem scootere forbi med forskjellige oppgaver. Den fremste satte løypestikker for hundeløpet, to brøytet og havret opp hardpakket snø og de bakerste kuttet trær samt ryddet traseen. Da de hadde passert var det straks tyngre å løpe og trugene måtte på igjen.



- Etter hvert så sto jeg i åpent landskap og alle spor var fokket igjen – men dette hadde jeg allerede forutsett. Erfaringen tilsa at de fleste snøscooter traseene over åpne landskap var rette linjer, så med enkel navigasjon hvor jeg brukte stjernene til hjelp gikk det forholdsvis greit å finne igjen traseen i hvert skogholt, men det tok litt ekstra tid.



Les hele bloggen her







