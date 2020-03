Da de første koronatiltakene ble innført ble det plutselig forbudt å drive organisert fellestrening, treningssentrene ble stengt og alle mosjonsløp ble avlyst eller utsatt. Men helseminister Bent Høie understreket at det var et godt alternativ å gå turer i skog og mark, og at det fremdeles var lovlig. Men nå har det blitt så mange turgåere på de mest populære stedene at det ikke blir den avstanden mellom folk som det kreves for å unngå smitte.



I Bergen er det spesielt de populære turområdene Stoltzekleiven og Oppstemten til Ulriken som har hatt mange turgåere den siste tiden, og i forrige helgs finvær ble det registrert 3445 passerende ved Bergen kommunes teller ved Oppstemten til Ulriken, ifølge BT. Og med så mange turgåere på samme sted kan det bli både trangt og tett, og vanskelig å overholde enmetersregelen som myndighetene har satt som et smitteverntiltak.



På tirsdag la derfor byrådet i Bergen frem egne fjellvettregler som skal hindre smitte og som skal gjelde til koronakrisen er over. Blant annet blir nå både Stoltzekleiven og Oppstemten enveiskjørt, man kan gå opp disse veiene men ikke ned.



Byrådsleder Roger Valhammer sier i en pressemelding at kommunen vil legge til rette for parkeringsmuligheter ved turområder som ikke er så mye benyttet. De nye fjellvettreglene er laget i samarbeid med Bergen og Hordaland Turlag, som også oppfordrer alle de turglade til å velge en annen tur enn de mest vanlige rutene.



Til BT understreker Valhammer at det er viktig at også turgåerne bidrar til å forhindre smitte av Korona-viruset:



– Jeg har forståelse for at det er fristende å gå tur i Byfjellene når solen endelig skinner i byen vår. Og det er åpenbart bra for oss alle å komme oss litt ut i en tid der vi stort sett er inne. Men skal vi i fellesskap lykkes med å stoppe og begrense smitte må folk holde avstand – også på tur.



Alternative turmål i Bergensområdet kan man for eksempel få gjennom opplegget til Bergen og Hordaland Turlag, TiTur20. Det er ti ulike turmål rundt omkring Bergen.



Bedriftsidretten Vestland tilbyr også et slikt opplegg, Ti på Topp. I år blir oppstarten av dette fremskyndet til 1. april, og turmålene er også utformet lettere og skal ha mindre risiko nettopp i tider med smittevern og stengte idrettstilbud, slik at turene skal passe for alle.



Også danskene har gjort det samme på turveiene rundt sjøene i København: København innfører enveisgåing. Og i Oslo har det nå kommet restriksjoner, trappene i Holmenkollen er nå stengt for trening.