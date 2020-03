Virtuelle løp som treningsmotivasjon

For mange mennesker er det mye som er viktigere og alvorligere enn at de ikke får konklurrert i disse dager. Egentlig er ikke dette viktig i det hele tatt nå som vår (og andre lands) nasjonale dugnad for å bremse spredningen av Covid-19 viruset overskygger alt annet.



Jeg skal ikke komme inn på alle de tragiske tingene som kan ramme oss - og allerede har rammet mange - som sykdom, arbeidsløshet og økonomiske problemer, og flere enn ellers sliter nok også med angst.



Men, midt oppe i dette er det mange av oss som har mulighet til å utøve vår hobby - løpingen - nesten som normalt, i alle fall fysisk. Den store forskjellen er at det ikke skal trenes i grupper, og det er ingen løpskonkurranser å delta i.



Dette med avstand til andre er et nøkkelord i disse dager, og er det noen gang jeg har vært ekstra glad for å bo litt ut på landet er det nå. Kollektivtilbudet er dårligere enn noengang, men på landet har vi jo "alle" egen bil. Det gir oss både mulighet til å løpe ut fra døra hjemme uten å havne i en kø av fotgjengere, eller enkelt oppsøke steder der det er lite folk.



For de som bor mer sentralt er det ikke like enkelt å holde avstand hele tiden, men det handler også å velge litt utradisjonelt. Vi som er mobile og løpbare kan lettere bevege oss vekk fra stedet der "alle andre" går på tur, til den smalere stien - litt lenger innover skogsbilveien eller til det kjedelige områder der ingen ellers gidder å trene.



I Norge er det ingen løpere som bor håpløst langt fra skogen, og jeg vil slå et slag for den smalere stien. Dersom du er ukjent kan du løpe fram og tilbake - og stadig lenger vekk fra utgangspunktet til du er trygg på at du finner tilbake. Mange stier er blåmerket - eller med annen merking - da er det tryggere for noen å benytte disse, og kommer du vekk fra de mest belastede parkeringsplassene /utgangspunktene for turer, vil du ikke oppleve et mylder av folk.



Selv var jeg drøyt fire timer i skogen i nærheten av et stort boligfelt i går. Det er mengder av brede fine stier der, men det er også to turveien som går gjennom skogen. På de 20% av turen jeg var på veiene møtte jeg 100+ turgåere/løpere, på de resterende 80 % møtte jeg kun tre turgåere. Jeg tror dette er slik de fleste steder, og det betyr at du ikke skal ha problemer med å finne et sted uten mye folk og smitterisiko.



For mange som trener regelmessig kan det være smart å bruke den tiden vi nå har foran oss til å teste ut trening på litt uvant underlag, trening på ulike fartsopplegg i konkurransefart, teste ut ulik oppladning, teste nytt utstyr og i det hele tatt gjøre noe annerledes som piffer opp treningshverdagen litt.





Det er god plass på de fleste stiene. (Foto: Olav Engen)



Virtuelle konkurranser som trening

Mange av dere savner helt sikkert konkurransene - og hadde gledet dere til både korte og lange løp denne våren. Alt er avlyst! Men som alltid når noe blir borte; kommer noe annet i stedet. Nå dukker det stadig opp tilbud om virtuelle løp, konkurranser som du gjennomfører der du er, og som dokumenteres gjennom apper og sportsklokker. Noen eksempler ser du her:

Dette er svært uhøytidlelige konkurranser, og selv om tiden din i de fleste blir offentliggjort, bør du nå benytte eventuell deltagelse i disse til å trene på nye momenter. Du bestemmer jo selv 100% hvor du løper og hvilket underlag du løper på - og kan også disponere løpsopplegget mye friere enn du vil klare i en ordinær konkurranse.

Kanskje er det nå du endelig skal få testet deg bedre på terrengunderlag i "konkurranse"?

Kanskje er det nå du kan teste ut den rolige åpningen du ellers aldri får til i ordinære konkurranser med løpere rundt deg?

Kanskje er det nå du kan debutere på en ny og lengre distanse (om du bryter er det ingen som får vite det)?

Kanskje er det nå du kan utfordre samboeren til dyst i egenkomponert løype, eller slekningen i en annen landsdel i tilnærmet lik løype?

Nå kan du løpe en rundløype på "riktig" konkurransedistanse.

Nå kan du løpe 10 km som 50 runder rundt huset.

Nå kan du løpe maraton opp/ned til den lokale toppen.

Nå kan du løpe på kryss og tvers helt uten mål og mening tol klokka eller appen sier at distansemålet er nådd.

Mulighetene er uendelige, bruk fantasien - og fortell andre om "ditt løp" og inspirer hverandre til å prøve noe lignende. Husk også at du i alle sammenhenger skal følge gjeldende smittevernsregler.





Kanskje din neste "virtuelle" konkurranse blir på uvant underlag og på en uvant distanse?

Terrengløping er gøy. Bildet viser Emelie Forsberg på løpetur i 2018. (Foto: Runar Gilberg)



Års-utmerkelser fra Kondis

Spesielt for Kondismedlemmer - som kan kvalifisere til og kjøpe våre utmerkelser i Kondisbutikken - vil det i perioden med konkurranseforbud være mulig å bruke dokumenterte "virtuelle løp" til de utmerkelsene som er årlige, altså betinget av at de løpes i 2020.



Det gjelder følgende 2020-utmerkelser:

"5 maraton på norsk jord" - plakett og/eller årstallskilt

"Ultraløpsfatet" for 3 ultraløp på norsk jord - fatet og/eller årstallskilt

"Statuett for 5 norske halvmaratonløp 2020"

"Statuett for 5 norske maratonløp 2020"

"Statuett for 3 norske ultraløp 2020"



