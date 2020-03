På grunn av den alvorlige situasjonen rundt Covid-19-pandemien, har friidretts- og løpeklubben Sparta tatt beslutningen om å avlyse Københavns Maraton, som var planlagt til 17. mai. Avlysningen kommer seks uker før cirka 12 000 deltakere fra mer enn 100 land etter planen skulle delta i den 41. utgaven av maratonløpet gjennom Københavns gater.



Dette skriver arrangørklubben i en pressemelding de har sendt ut i dag.

- Vi vet at avlysningen vil skuffe mange løpere som har trent mot dette maratonet i flere måneder. Men basert på den nylige utviklingen av arrangementer i Danmark og rundt om i verden anser vi det ikke lenger som trygt eller ansvarlig å gjennomføre arrangementet, sier Dorte Vibjerg, administrerende direktør i Club Sparta.

Dette er den første avlysningen i historien til arrangementet, en sterk kontrast til i fjor, der arrangementet markerte sitt 40-årsjubileum med et rekordmange deltakere.



2019: Marius Skeide Ruth med 2.26.33 da 267 norske løp København Maraton





Marius Skeide Ruth fra Stavanger imponerte med 2.26.33 og ellevteplass i København Maraton i fjor. (Foto: arrangøren)



- Sammen med deltakerne hadde vi håpet at det var mulig å gå foran og arrangere løpet i år som planlagt. Nå, med hele verden som kjemper mot coronavirus, er en kansellering det eneste alternativet, sier Dorte Vibjerg.

Alle deltakere som har betalt for en påmelding vil bli tilbudt å overføre oppføringen til neste års begivenhet, som etter planen skal avholdes 16. mai. Alternativt har de valget mellom å få full refusjon av påmeldingsavgiften.



- Vi håper inderlig at løperne våre vil støtte oss når dette er over og kommer tilbake for å løpe i København neste år, hvor vi igjen vil være vertskap for Copenhagen Marathon, avslutter administrerende direktør Dorte Vibjerg.



Løpets hjemmeside: copenhagenmarathon.dk





Fra starten på fjorårets maraton i København. (Foto: Camilla Hylleberg)