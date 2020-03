Tidligere år har normalt har Birkebeinerrennet tronet på topp over landets største turrenn foran Skraverennet. Slik ble det ikke i år da begge ble avlyst grunnet smittefare. Dermed er det i år Holmenkollmarsjen, som gikk siste helg i februar, som rykker opp som det største turrennet i Norge denne vinteren med 1462 fullførende deltakere. Også Holmenkollmarsjen stod litt i fare for å bli avviklet i år. Det på grunn av snømangel i Kollen-området. Men det ble gjennomført i Romeriksåsen isteden.



På andreplass av de største rennene er Telemarkhelten/Helterennet med 1225 deltakere, mens Sjusjøen Skimarathon kommer på 3. plass med 854 fullførende deltakere om vi tar med de ca. 100 som var med på barnerennet. Også Lauritz Bergendahls minneløp og Hafjell Ski Marathon hadde over 800 deltakere.



De største skirenn i 2020 i antall fullførende deltakere

1. Holmenkollmarsjen 1462 2. Telemarkhelten, Helterennet 1225 3. Sjusjøen Skimarathon 854 * 4. Lauritz Bergendahls minneløp 833 5. Hafjell Ski Marathon 812 6. Trysil Skimaraton 647 7. Kollmila 643 8. Gåsburennet 554 9. Budorrennet 495 10. Stenfjellrunden 450 11. Romjulsrennet Sjusjøen 443 12. Sjusjørennet 425 13. Vegglifjellrennet 376 14. Ottestadrennet 362 15. Marka Rundt 354 16. Natrudstilrennet 350 17. Budor fristil 349 18. Trysil-Knut-rennet 349 19. Sirdal Skimaraton 276 20. Markatrimmen 268 21. Høylandsrennet 262 22. OBIK Skikarusell - 2. renn 253 23. Tromsø Skimaraton 241 24. OBIK Skikarusell - 1. renn 238 25. Moelvenrennet 220 26. OBIK Skikarusell - 3. renn 220 27. Moraløpet 212 28. Thorleif Haugs Minneløp 195 29. Kjølen hematt 174 30. Vindfjelløpet 172 31. Expedition Amundsen 161 32. Gaustaløpet 156 33. Østmarkrunden 151 34. Beiasprinten 150 35. Mellerunden 148 36. Turrenn Bulken 127 37. Høgseterrennet 124 38. Nansenrennet 102 39. Finntjernløpet 100

* Inkludert ca. 100 i barnerennet



Tallene angir antall fullførende deltakere.

Vi vil gjerne ha melding dersom det er andre renn som også skulle vært med på denne listen.





Nest størst: Med totalt 1225 fullførende deltakere endte Telemarkhelten/Helterennet denne vinteren opp som landets nest største turren etter at sesongen fikk en brå avslutning i midten av mars. Her fra starten på ungdomsklassen. (Foto: arrangøren)