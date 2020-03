Etter at bestemmelsene for pandemibekjempelse har stoppet alle tradisjonelle løp har det dukket opp noen nye muligheter. Mulismilen, som arrangeres av Varegg og går gjennom Fjellveien, kom opp med et tilbud om enkeltstart med egen tidtaking og varighet over en uke. Etter en litt treg start tok det av mot slutten av uken og fristen ble også utvidet med et døgn for at alle som ønsket å være med skulle få det med seg. Her var både 5- og 10 km.

På lørdag morgen viste listen med registrerte resultater at beste resultat i kortløypen var fjelløper Stian Angermund-Vik som hadde en tid som var 6 sekunder bedre enn Gulars Marius Vedvik. Og siden konkurransereglene sier at man kan registrere så mange løp man vil så medførte dette at Marius ble så tirret at han la opp en ny plan for kveldsøkten sin. Og den gikk med vesentlig mer trøkk i frasparket og gav ham en tid som var over minuttet bedre enn Stian Angermund-Vik.

I kvinneklassen var det de tre Vareggløperne Lina Rivedal, Bertine-Helene Færø og Kristine Fjellanger som noterte de beste tidene mens Sara-Rebekka Færø Linde og Amalie Joensen er på topp i 10-km-løypen. I herreklassen var topp tre Tage Augustson, Trygve Andresen og Lorentz E Linde.



Start og mål i Mulismilen er i Fjellveien. Her er det Bjørn Harald Bongom og Hanne Liland som praktiserer Flying Start mens Heidi Espedal holder de nødvendige meterne avstand. (Foto: arrangør).

Registrerte resultater 5 km (kort løype):

Navn Klubb / Bedrift Klasse Tid Marius Vedvik Gular Menn senior - MS 15:14 Stian Angermund-Vik Varegg Menn senior - MS 16:27 Marius Vedvik Gular Menn senior - MS 16:33 Leif Kåre Hatlevoll DNB Livsforsikring Menn veteran (35-39) - MV1 16:58 Trygve Andresen Varegg Fjellgeitene Menn veteran (40-44) - MV2 17:25 Henrik Angermund Varegg Menn veteran (40-44) - MV2 17:47 Tor Andre Krogstad Uten klubb Menn senior - MS 17:52 Kristoff Bjørn Simon Vareggbukkenes Løperlag Menn veteran (35-39) - MV1 18:05 Roger Nyhammer Varegg - Fjellgeitene/Melkesyre Menn veteran (45-49) - MV3 18:27 Michael Gunnarson Varegg Menn veteran (45-49) - MV3 19:15 Michael Gunnarson Varegg Menn veteran (50-54) - MV4 19:24 Bjørn Erik Refsnes Starefossløperne Menn veteran (35-39) - MV1 19:26 Magne Aunebakk Varegg Menn veteran (55-59) - MV5 19:43 Bjørn Harald Bongom Varegg - Fjellgeitene Menn veteran (50-54) - MV4 20:21 Jan Frode Morken Fjellgeitene Menn veteran (55-59) - MV5 20:00 Bjarte Haugland Uten klubb Menn veteran (40-44) - MV2 20:03 Angel Kalchev Varegg Menn senior - MS 20:30 Jan Kjærner-Semb Varegg Fleridrett Menn veteran (55-59) - MV5 20:57 Bjørnar Østerhus Dahle Team OCR Norway Menn senior - MS 20.35 Søren Vindfeld Starefossløperne Menn veteran (40-44) - MV2 22:25 Jan Kjærner-Semb Varegg Menn veteran (55-59) - MV5 22:37 Ola Leier Øl og Kondis Menn veteran (40-44) - MV2 23:37 Svein Olav Riple Uten klubb Menn veteran (45-49) - MV3 29:51 Ruben Kapsberger Mikkelsen Varegg Menn veteran (45-49) - MV3 30.32 Sveinung Føllesdal Uten klubb Menn senior - MS 33:01

Navn Klubb / Bedrift Klasse Tid Lina Rivedal Varegg Kvinner senior - KS 18:16 Bertine-Helene Færø Varegg Kvinner senior - KS 19:11 Kristine Fjellanger Varegg Kvinner senior - KS 19:33 Heidi Espedal Løvstien parkrun/Øl og kondis Kvinner senior - KS 21:43 Nancy Sommer Varegg Kvinner veteran (50-54) - KV4 22:06 Jill Terserus Bergen Kommune BIL/Bergens Lærerne Kvinner veteran (50-54) - KV4 22:12 Christiane Trösse Varegg Kvinner veteran (35-39) - KV1 22:50 Heidi Espedal Løvstien parkrun / Øl og kondis Kvinner senior - KS 23:02 Amalie Sommer Varegg Kvinner senior - KS 23:17 Ann Eileen D Nygård Varegg - Fjellgeitene Kvinner veteran (50-54) - KV4 23:37 Hanne Liland Varegg Kvinner veteran (50-54) - KV4 23:44 Kari Halland Fjellgeitene Kvinner senior - KS 24:34 Lise Bergheim Mikkelsen Varegg - BK Bil Kvinner veteran (50-54) - KV4 27:53

Navn Klubb / Bedrift Klasse Tid Ludvig Færø Linde Varegg Rekrutter (15 år og yngre) - RE 21:28

Registrerte resultater 10.4 km (lang løype):

Navn Klubb / Bedrift Klasse Tid Tage Augustson Varegg Menn senior - MS 35:55 Trygve Andresen Varegg Fjellgeitene Menn veteran (40-44) - MV2 39:41 Lorentz E Linde Varegg Menn senior - MS 40:22 Bjørn Harald Bongom Varegg - Fjellgeitene Menn veteran (50-54) - MV4 41:29 Trygve Andresen Varegg - Fjellgeitene Menn veteran (40-44) - MV2 41:40 Lars Engeli Varegg - Fjellgeitene Menn veteran (45-49) - MV3 42:12 Bjørn Erik Refsnes Starefossløperne Menn veteran (35-39) - MV1 43:24 Pål Thomassen Varegg - Fjellgeitene Menn veteran (45-49) - MV3 43:40 Dag Bøe Supervisuell Menn senior - MS 49:08 Dag Grønnestad Varegg / Fjellgeitene Menn veteran (55-59) - MV5 49:58 Dag Bøe Supervisuell Menn senior - MS 51:59 Jan-Ove Fondevik Uten klubb Menn senior - MS 56:00

Sara-Rebekka Færø Linde Varegg Kvinner veteran (35-39) - KV1 40:22 Amalie Joensen Uten klubb Kvinner senior - KS 42:24 Caroline Christie Varegg - Fjellgeitene Kvinner veteran (40-44) - KV2 44:04 Nancy Sommer Varegg Kvinner veteran (50-54) - KV4 48:52 Hanne Liland Varegg Kvinner veteran (50-54) - KV4 49:38





Sara-Rebekka Færø Linde. (Foto: arrangør)



Trygve Andresen (foto: arrangør)