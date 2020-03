– Jeg hadde tenkt å gå for et par personlige rekorder på trening her før jeg setter snuten hjem. Så lenge jeg skal fortsette å trene, så velger jeg å bli værende, uttaler Sondre Nordstad Moen i et intervju med Aftenposten/Adressa.



Den norske maratoneneren forteller at han ikke har noen nære planer om å reise heim sjøl om koronaviruset også har kommet til Kenya.



– Jeg har ingen umiddelbar plan om å dra hjem, men det kan fort være at jeg endrer mening om kort tid. Ting kan snu fort, men jeg føler meg trygg her, sier han i intervjuet.



Den opprinnelige planen hans var å være i Kenya fram til London Marathon, som nå er flytta til høsten. Sondres andre store sesongmål var maratonløpet i OL. Nå er også det utsatt - til neste år.



Sondre Nordstad Moen er forberedt på at han kan bli smitta av viruset



– Selv om jeg ikke går på butikken og handler, og unngår å ta folk i hånden, har jeg egentlig forventet at jeg kan bli smittet her. Ett eller annet sted vil en fange opp de greiene her, forteller han til Aftenposten/Adressa.



Det er bare seks dager siden Sondre la ut bilder og videoer av seg sjøl løpende i Eldoret på sin Facebook-side med kommentaren "Had fun this morning!!" Da løp han i de nye Alphafly-skoene. Ei uke tidligere hadde han også lagt ut videoer fra en løpetur med følgende kommentar:



"Another longrun done for me. Stay motivated and do not worry about things you can't control. Work hard, stay healthy and endure..!!"



Sondre Nordstad Moen var skada og brøt maratonløpet i EM i Berlin for to år siden. Ennå er det uvisst hva som skjer med årets EM som etter planen skal gå 25.-30. august - og hvilken distanse Sondre stiller opp på dersom mesterskapet blir arrangert. I OL-årene er det halvmaraton som er lengste løpsdistanse i EM. (Foto: Bjørn Johannessen)