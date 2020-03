For halvannen uke siden kunne vi lese om at Agder Bedriftsidrettskrets utsetter sine to første løp i den populære Terrengkarusellen i Agder. Dette på grunn av smittefare. I første omgang gjaldt det Brannvakt-løpet (som skulle ha gått 26. mars) og Sparebanken Sør-løpet (2. april). Arrangøren håpet på at ting ville ha normalisert seg til terminlistens 3. karuselløp som etter planen skal være Nordea-løpet 16. april.



Men kreativiteten er stor i disse koronatider. Når de ikke får gjennomført løpene på vanlig måte, så tilbys nå alternative løsninger der man kan løpe individuelt gjennom løypene:



Registrer dere med Aktivitetsturer i karusell-løypene

Alle deltakerne våre, som vi gjerne skulle ha hatt i gang med årets sesong, kan vi glede med å informere om at Bedriftsidrettskretsen nå har opprettet registrering på nettet av de som på egenhånd gjennomfører de to avlyste løpene i Terrengkarusellen.



HER finner dere løypekartene fra Infoheftet, og registrering kan også gjøres via den sammen linken (frem til 14. april).



Vi viser også til Kretsens generelle info «Aktivitet under Covid-19-krisen», der vi siterer følgende om det aktuelle tilbudet:



Terrengkarusellen i Kristiansand: Vi vil presentere 2 av de første løypene og åpne for at deltakere selv kan registrere fullført eller registrere sin tid for de som ønsker det. Her vil du finne kart over traseen samt mulighet til å laste ned GPX-fil til din mobil eller klokke skulle du ønske å følge traseene med GPS. Registreringen vil gjelde som deltatt løp opp mot deltakerpremie. Vi håper også å kunne arrangere løp som nå blir avlyst på et senere tidspunkt, men også dette er det for tidlig å konkludere med nå.



Viktig! Når du er ute på tur, følg helsemyndighetenes råd om smittevern. Ikke dann grupper over 3 personer og hold god avstand til øvrige turgåere!



For Terrengutvalget

Jan





Inntil videre må man altså delta individuelt i Terrengkarusellen, men vi får håpe det ikke tar altfor lang tid før det igjen kan gjennomføres fellesstarter. (Foto: Guri Sæterlid)