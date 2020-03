På NMs heimeside kan vi i dag lese:



"Som arrangør har vi over tid fulgt nøye med på utviklingen og den spesielle situasjonen vi nå er i med Covid-19 viruset. Årets norske mesterskap i friidrett skulle etter planen arrangeres på Fana stadion 19.-21. juni, men ettersom dagene går, er det mindre og mindre sannsynlig at det er mulig. Ingen vet hvor lenge restriksjonene fra myndighetene vil vare, og det viktigste nå er å ta hensyn til liv og helse.



Vi har i dag derfor besluttet å jobbe for å finne en alternativ dato til høsten. For at vi skal kunne flytte mesterskapet, er det flere hensyn å ta og det er mange arrangører som i disse dager må utsette sine arrangement både nasjonalt og internasjonalt. Vi lover at vi skal gjøre alt vi kan for at vi fremdeles skal kunne drømme om gode friidrettsopplevelser igjen og at NM2020 i Bergen skal bidra til dette! Vi holder dere oppdatert og håper å bekrefte ny dato før påske! Inntil da – hold avstand, vær solidariske og hold dere friske."



Utfordringen for NM-arrangøren er at terminlista for høstsesongen er ekstremt tettpakka siden mange vårløp allerede er flytta til høste. I tillegg kommer alle de løpa og stevnene som vanligvis går om høsten.



Flere Diamond League-stevner utsettes

Forutsatt at koronarestriksjonene oppheves til da, vil høstsesongen også for de aller beste utøverne bli veldig travel siden tre nye Diamond League-stevner nå er vedtatt utsatt til høsten. Fra før var de tre første stevnene utsatt, og nå er det bestemt at alle de seks stevnene som skulle gått i april og mai utsettes. Antakelig vil de fleste av dem gå etter Diamond League-finalen som skal gå i Zürich 11. september. Slik Diamond League-lista nå ser ut, er Bislett Games stevne nummer to, torsdag 11. juni. Men det er nok en ganske stor fare for at også det stevnet må flyttes til høsten eller avlyses.



EM er i fare

Meget usikkert er det også om EM i Paris vil gå til fastsatt dato 25.-30. august. I en uttalelse fra Det europeiske friidrettsforbundet 25. mars het det:



"Å kunne ha håpet om at Paris 2020 kan bli arrangert som et lys i enden av tunnelen, er positivt i disse ekstremt tøffe tidene."



Flere mesterskap avlyses eller utsettes

Det opplyses samtidig om at Europacupen på 10 000 m er avlyst og at EM i fjelløp er utsatt til 2021. U18-EM som skulle gått i Rieti i Italia 16.-19. juli, vil ikke bli arrangert i 2020. Veteran-VM i friidrett som skulle gått i Toronto siste uka i juli, blir enten avlyst eller utsatt. Det samme er tilfelle for U20-VM som skulle gått i Nairobi 7.-12. juli.





Det er ennå en mulighet for at Bislett-tribunene kan fylles opp 11. juni. (Foto: Bjørn Johannessen)