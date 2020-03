Torsdag 26. mars ble vinnerne av Årets bilde 2019 kåret. Kåringen som skulle vært på Litteraturhuset i Oslo for to uker siden ble foretatt digitalt. Det var totalt 15 kategorier (foto og video).



For kategorien Sport reportasje vant bildeserien "Utmattet" av Stig B. Hansen, Aftenposten. Det er åtte bilder der fire av dem er tatt på Bislett 24-times i november og fire er fra et 24-timersløp i Barcelona.



Både Bislett-bildene og bildene fra Barcelona er tatt i forbindelse med en 14-siders reportasje i A-magasinet om "Løperjenta" (Therese Falk) det Stig B. Hansen var fotograf og Bjørn Egil Halvorsen sto for skrivinga.

Sport reportasje, vinner: «Utmattet»

24-timers løp innebærer simpelthen å løpe så langt du klarer på ett døgn – den mest nådeløse øvelsen innen ultraløp.

Foto: Stig B. Hansen, Aftenposten

Juryens begrunnelse: Fotografen vet hva han vil fortelle og har en tanke bak serien. En bra måte å nærme seg en løpekonkurranse på.



Les mer og se bildene på VG.no: Dette er Årets Bilde 2019

eller Journalisten.no: Årets bilde 2019: Se alle vinnerbildene



Kondis.no på Bislett 24-timers:

Kondis var selvsagt også tilstede på årets Bislett 24-timers, og de to NM-vinnerne er begge med på Stig B. Hansen bildeserie:

Arvid Haugen og Therese Falk vant NM 24-timers

Halvveis på Bislett 24-timers er det spenning om NM-titlene

Bislett 24-timers er i gang med 159 løpere

Følg Bislett 24-timers live fra lørdag kl 10:00 og send hilsen

Jarle (69) debuterer på 24-timers

10 ting du ikke trenger å vite om Bislett 24-timers​

Slik forbereder Odd Edøy seg til Bislett 24 timers (innlogging)

Bislett 24-timers utsolgt på 33 timer​





To av de utmattede løperne - som altså var fjorårets NM-vinnere på 24-timers - orker å vise muskler like etter avslutttet løp. (Foto: Per Inge Østmoen)





En time etter målgang var det medaljeseremoni for NM-vinnerne på 24-timers løp. De ser ikke mye utmattet ut her, men det vet vi at de var. (Foto: Per Inge Østmoen)