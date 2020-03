For løperne som hadde planlagt å konkurrere i disse dager og i tiden framover, kan det være en god trøst i de mange virtuelle løpene som nå dukker opp. De fleste av dem er gratis, det er ingen deltagerbegrensning, det er ingen makstid, der er vanligvis heller ingen krav til hvor du løper.

Dette gir ikke inntekter til løpsarragørene, men det bidrar til å holde treningsmotivasjonen oppe og konkurranselysten varm - slik at løpene som kommer etter at forbudet er opphevet forhåpentligvis får like mange eller flere deltagere enn tidiigere. Dette siste vil avhenge av hvor mange løp som flyttes - i stedet for å avlyses - for det kan jo også bli voldsom kamp om deltagerne når løpskonkurransene er i gang igjen.

Den aller største utfordringen i øyeblikket er at ingen vet når man igjen kan arrangere løpskonkurranser - og da er det håpløst å planlegge - og egentlig meningsløst å beramme ny dato.

For enkelte arrangører kan ei avlysning også bety slutten.

Journalisten Adrian Dahl Johansen i NRK Nordland har snakket med flere av de største løpsarrangørene (og undertegnede) for å høre hvordan de ser på situasjonen de nå er midt oppe i.



Holmenkollstafetten er allerede avlyst, og nå står også flere av de andre store norske gateløpene i fare for å lide samme skjebne. For enkelte arrangører kan ei avlysning også bety slutten, skriver han innledningsvis.



En av arrangørene som nå sliter med å finne ny løpsdato er Ecotrail Oslo: - Må Ecotrail Oslo avlyses frykter løpsleder Marit Karlsen at Norges største ultraløp er historie.



Les hele saken her: Slik rammer Covid-19 de største norske gateløpene i vår og sommer



For løperne ser det bedre ut: Mange virtuelle løp - nye kommer til hele tiden

Virtuelle løp er ikke det samme som å konkurrere side ved side, men er det ikke slik at de fleste først og fremst konkurrerer med seg selv? Men husk: Det er viktig at alle følger gjeldende smittevernregler, hvis ikke kan det fort bli slutt også på de virtuelle løpene.



Kondis har sitt eget virtuelle løp for medlemmer "Kondis vituell maraton- og ultraløp"



Andre løp vi har omtalt:

Nye virtuelle løp:





Les også: Virtuelle løp som treningsmotivasjon