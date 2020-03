Turen skal ha foregått i en 6 km sløyfe på vatnet Gjerdingen nord i Nordmarka. Det vil si at gjengen har gjort unna 86 runder.



Hva som er skitur og hva som er ekspedisjon, er et definisjonsspørsmål, og alle slike rekorder er sjølsagt høyst uoffisielle. GPS-målingene er i seg sjøl unøyaktige, og enda mer unøyaktige blir de gjerne om en setter klokka på "sparemodus" for at batteriet skal holde i så lang tid. Bare hvilken hand en har klokka på, bruker å gi ganske stort utslag når en går kortere runder.



Men at de tre herrene gikk forferdelig langt, er hevet over tvil. Det er nesten 10 Birkebeinerrenn på rappen, eller en god del lenger enn strekningen Trondheim - Oslo. At det var et godt stykke arbeid, kjente også de tre som utførte det:



– De siste timene merket vi at 50 mil er langt på ski. Man føler at man nesten er i mål, men likevel har ti mil igjen. Det var drøye kilometer mot slutten. Farten gikk også opp mot slutten, for vi ville bli ferdige. Men det råeste var å gå gjennom hele natten. Vi hadde et bål og fikk spist litt pølser. Det var veldig hyggelig, fortalte Anders Aukland til TV2 etter at de var ferdig med prosjektet.



516 km på 31,5 time gir en snittfart på 3.40 på kilometeren. Går vi ut fra at de gikk i jevn fart, tilbakela de 393 km på et døgn. Dermed slo de ikke den uoffisielle 24-timersrekorden til finske Hans Mäenpää som i 2018 staka 472 km på 24 timer i Levi i Finland.



Ifølge TV2 skal Bjørn Løkken fra Harestua være den som før helga har gått lengst på en sammenhengende skitur. I 1983 skal han ha gått 513,5 km på 48 timer. Nå ble den slått med 2,5 km - og ganske mange timer.



– Det var en rå skitur. Det var gøy. En stor opplevelse. Målet var ikke å gå fortest mulig, men å gå en skikkelig lang skitur. Det var meg, Jørgen og Joar. I tillegg hadde vi med oss to 16-åringer, sønnen min og en kompis. Vi gikk sammen, og målet var at vi skulle få en rå skitur. Vi gikk inn i solnedgangen i går og gjennom natten. Vi så solen komme opp igjen. De to gutta ga seg på 30. Da var de helt ferdige, fortalte Anders Aukland til TV2.



Trioen fra Team Ragde er fornøyd med dagens og nattens trim. (Foto: privat)





Med på prosjektet var også Thea Krokan Murud, som vi ble kjent med i et stort intervju i Kondis nr. 1. Hun holdt på i et døgn og klarte å tilbakelegge 347 km.



– Jeg fikk mye gnagsår, vondt i ledd og rare ting. Jeg er ikke vant til å gå så lenge akkurat. Målet var å gå 24 timer, og så se hvor langt det ble. Og det ble ganske langt, sier hun til TV 2. Jeg har aldri gått så langt før, så det var spennende å se hvordan kroppen reagerte, uttalte hun til TV2 som også opplyser at verdensrekorden på 24-timers for kvinner skal være ca. 30 km lenger enn Krokan Muruds 347 km.



Vi har tidligere rapportert om Eirik Asdøls 376 km lange tur denne helga, og VG har gjort denne opplistingen av denne vårens lange skiturer:



1. Anders og Jørgen Aukland og Joar Thele - 516 km

2. Eirik Asdøl - 376

3. Thea Murud – 347

4. Casper Rønning - 331

5. Knut Holmann og Eivind Vold – 325

6. Oliver Aukland - 288

7. Julie Vollum Bø - 247

8. Hans Christer Holund - 204



Det var Hans Christer Holund som sammen med et par kamerater dro det hele i gang, og det inspirerte så mange at han ganske fort havna langt nede på lista.



Med Theles og Aukland-brødrenes resultat nå i helga, skal det mye til for at noen går lenger nå i vår, både fordi 516 km er veldig langt og fordi det går mot varmere dager og dårligere skiføre.



Men kanskje er det løpere med joggesko på beina som er klar til å ta over konkurransen? Som en kuriøsitet kan vi ta med at en av Norges beste 5000 m-løpere gjennom alle tider, Sindre Buraas, løp 56,5 km på 6,5 timer på kronglete og delvis snødekte stier i Nordmarka i går – med følgende kommentar på Strava:



«Sunday long run. Klikka helt, men det er fint i marka. 🌲🌲 Så og si bare sti. Varierende underlag og forhold.»





Thea Krokan Murud viste både indre driv og treningsglede da hun i helga gikk en skitur på 347 km. (Foto: Børre E. Helgerud)