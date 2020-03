Inside The Games melder i dag at OL vil starte 23. juli 2021 og vare fram til 8. august.



- Det trengs en viss tid for at utøverne både skal få forberedt seg, kvalifisert seg og bli tatt ut, og det var enighet om at det foretrukne tidspunktet var å avholde OL under sommerferien i Japan, het det i en uttalelse fra presidenten i Tokyo 2020, Yoshirō Mori. OL skal for øvrig fremdeles kalles "Tokyo 2020" sjøl om det blir arrangert i 2021.



Når OL skal arrangeres i juli og august, må også VM i friidrett, som skulle gått 6.-15. august neste år, flyttes. World Athletics (tidligere IAAF) bekrefter at VM vil bli arrangert i 2022, men selve tidspunktet er ennå ikke bestemt.



- Alle må være fleksible og villige til å inngå komromis, og vi arbeider nå med arrangørene av VM i Oregon for å finne ny dato for VM i 2022. Vi er også i diskusjon med Samveldelekene og EM i friidrett, heter det i en melding fra World Athletics.



For EMs del så er det nok beslutningen om hvorvidt årets mesterskap kan gå til fastsatt tid, som har førsteprioritet. Etter planen skal EM gå i Paris 25.-30. august, og det er ennå håp om at en unngår utsettelse eller avlysning. Utøverkomiteen i European Athletics sendte 26. mars ut en uttalelse der det blant annet heter:



"Vi er glade for å vite at det er en sjanse for at EM i Paris 2020 kan bli arrangert. Dette har vært en stressende og forvirrende periode for utøverne - vi har mistet strukturen og det normale livet. Vi støtter storsamfunnets kamp for helse og velvære for alle under COVID 19-utbruddet, men å ha Paris 2020 som et mulig lys i enden av tunnelen er likevel positivt i denne ekstremt vanskelige perioden."



Det er ennå uvisst om tribunene vil fylles til EM i Paris - slik de ble det i Berlin for snart to år siden. (Foto: Bjørn Johannessen)