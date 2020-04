- Dessverre så er nok ikke dette noe aprilsnarr, sier daglig leder Nils I Hætta, når vi dobbeltsjekker at informasjon om avlysning av MSM stemmer. På dette tidspunktet var det ennå ikke noe info om dette på løpets hjemmeside eller facebookside.

Midnight Sun Marathon - Nord-Norges desidert største løpsarrangement - er altså avlyst. Beslutningen ble tatt på et ekstraordinært styremøte i MSM-stiftelsen tirsdag formiddag. Netto tap kan beløpe seg til 1,7 millioner kroner. Hadde man utsatt beslutningen lenger kunne tapet blitt mye større.

Det var nettstedet iTromsø som var først ute med meldingen om avlysning. Der forteller Hætta at man tidligere i mars beregnet at MSM-avlysning ville bety et inntektstap på mellom 3,5 og 4 millioner kroner. Dette tallet er nå finregnet til 4.8 millioner kroner, men Hætta forteller til iTromsø at de sparer en del utgifter siden løpet avlyses såpass tidlig.

– Vi kan kutte kostnader som innleie av politi, Røde Kors og frivillige fra lag og foreninger, samt leie Storgata og inngjerdinger. Det er høye kostnader med å arranger et så stort arrangement. Etter en utregning ender vi med et nettotap på 1.7 millioner kroner, sier Hætta til iTromsø

- Vi håper jo at vi kan få dekt tapet gjennom myndighetenes tiltakspakker, sier Hætta til kondis.no.



Han tror også det kan bli endringer i deltagelsen de neste årene.

- Det blir spennende å se om det blir en stor nedgang fra utenlandske deltaker. Tror vi kommer til å merke det i noen år framover. Mulig at vi får en økning i nasjonale deltakere, sier Hætta til kondis.no.

Midnight Sun Marathon står for ca halvparten av omsetningen til MSM-stiftelsen. De andre arrangementene er Arctic SnowShoe Race (som er avlyst), Tromsø Mountain Challenge 21.-23. august og Mørketidsløpet i tillegg til Samisk uke.

Tromsø Mountain Challenge

- TMC trenger vi ikke å ta stilling til før juni, og da regner vi med å se konturene av hvor lenge korona epedemien vil vare og restriksjonene som helsemyndighetene har innført, sier Nils I Hætta avslutningsvis.





Fra motbakkeløpet under fjorårets Tromsø Mountain Challenge: Torstein Tengsareid først med Stian Øvergaard Aarvik rett bak. Slik var stillingen inntil Stian avgjorde løpet på slutten. Sentrum i Tromsø skimter vi mellom løperne. (Foto: Torun Aarvik)



Kondisomtale 2019 fra TMC