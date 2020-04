Til tross for at det kom advarende pekefingre om at kilometerkrigen hadde gått for langt, så gikk Henrik Sollie fra Asker enda lenger. Turen foregikk på - og i noen grad ved - Søndre Heggelivann på Krokskogen. Avslutningen foregikk ned til Skansebakken i Sørkedalen der det begynner å bli nokså bart. På Strava rapporterte Henrik Sollie følgende:



"Klokka streika da jeg hadde igjen to runder. Gikk tre runder + litt ekstra. Ned fra Heggelivann er heller ikke med. Ganske så sikker på at jeg gikk 528 - 532 km totalt."



Sjøl om 45-åringen ikke er en like profilert skiløper som Anders Aukland, er han en god skiløper, og han har lang erfaring med å holde det gående over tid. Han har en 18. plass fra Vasaloppet, og han har også gått Trondheim - Oslo på rulleski tre ganger. Bestetida er så sterk som 28 timer.



Til de som kritiserer slike lange turer mens koronasmitten er i omløp, hadde Henrik Sollie følgende å si:



– Jeg har gjort sånne type ting før og ville uansett ikke ha utsatt meg for noen helserisiko med tanke på familien. Man må bremse før det skjer. Så lenge man gjør ting i tråd med hva helsemyndighetene sier, så tenker jeg at dette er helt innafor, men det finnes sikkert mange meninger om det, var Sollies kommentar til NRK.



De første 270 kilometerne gikk Henrik Sollie alene, mens han hadde selskap på siste halvdelen. Den lange skituren var gebursdagsgave fra kona.



– Det var det jeg ønsket meg, så jeg fikk disp av kona, forteller han til NRK.



Anders Aukland tok det faktum at hans egen uoffisielle rekord i det å gå langt på ski i et strekk ble slått, meget pent.



– Jeg synes det bare er kjempemoro at han tar rekorden. Jeg har hatt kontakt med ham underveis og fått tilsendt filmer fra turen, uttalte Anders Aukland til NRK og la til:



– Jeg tror en godt trent skiløper kan gå 75 til 80 mil sammenhengende på riktig føre. Hver og en må finne sine grenser og det begrenser seg fort, men det er ikke farlig å bli sliten. Jeg har ikke opplevd så mange om har helsemessige problemer for at de har gått langt på ski. Jeg ser heller at det inspirerer til å gå langt på ski, problemet er vel heller at man i dag er for lite aktiv.



Kombinertløper Jørgen Graabak, som har vært en av de fremste kritikerne av disse lange skiturene, er ikke enig med Aukland:



– Når Anders sier han har kontroll, så har han sikkert det. Men med sine handlinger er han samtidig med å viderebringe en trend som ikke er heldig. Man er ikke ansvarlig for andres handlinger, men det skader ikke å tenke over hvilken påvirkning man har på andre, selv om Henrik Sollie burde være i stand til å tenke selv, kommenterte Graabak til VG.



Henrik Sollies svar på kritikken var som følger:



– Det er mye man gjør hvor man utsetter seg for risiko. Det er andre ting som er mye farligere å gjøre. Dette er et lite internt miljø hvor man er godt trent. Jeg gikk med lav puls, er han sitert på hos VG.





Henrik Sollie måtte bruke flere GPS-klokker, og her er midtpartiet hans på 443 km. Da holdt han en snittfart på 3.30 per km.





Uoffisiell liste over vårens lengste skiturer

1. Henrik Sollie - 528 km

2. Anders og Jørgen Aukland og Joar Thele - 516 km

3. Eirik Asdøl - 376

4. Thea Murud – 347

5. Casper Rønning - 331

6. Knut Holmann og Eivind Vold – 325

7. Oliver Aukland - 288

8. Julie Vollum Bø - 247

9. Hans Christer Holund - 204



Tidligere Kondis-reportasjer fra turene

516 km på 31,5 timer for Joar Thele og Aukland-brødrene

Eirik Asdals 376 km-tur

Anders Auklands og Joar Theles 321 km-tur





Det ble mange runder med pigging i en ca. 5,5 km lang runde på Heggelivann for Henrik Sollie. (Foto: privat)