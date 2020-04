Vi står midt i koronapandemien som har ført til unntakstilstand i Norge og ellers i verden. Vi må legge om livene våre og kontakten vi har med omverden rundt oss. Samtidig oppfordres vi i Norge til å mosjonere ute og aller helst alene. Løping er kanskje den beste måten å mosjonere i disse dager. Husk å finne en joggerute hvor ikke alle andre også ferdes.



Löplabbet har også denne vinteren gjennomført test av løpesko for asfalt. Testløperne har løpt på asfalt, grus og noe tredemølle i Oslo-området og i Kristiansand. Forholdene har i år vært helt perfekte med bar asfalt og grusveier og fine forhold hele vinteren gjennom. Aldri før har vi hatt så flotte testforhold.



Økt oppmerksomhet rundt løpesko

Det har aldri vært så mye oppmerksomhet rundt skoutvikling i alle mediekanaler som det siste året. Fagmedier som Kondis og Runners World har alltid brydd seg som nye teknologier og skomodeller, men nå har også mer allmenne magasiner og dagsaviser, og til og med TV-kanalene, snakket og skrevet om dette.



Det var Nikes prosjekt for å bryte to-timersgrensen på maratondistansen i 2017 som startet det hele. Og rekordforsøket i Wien i oktober i fjor, som gav oss den første maraton under 2 timer, gjorde at søkelyset på nytt ble satt på skoenes del i rekorden. Det ble snakket om "skodoping" og at skoene som ble brukt gav en uforholdsmessig fordel. Kombinasjonen av et mykt skum og en tykk mellomsåle for støtdemping, en stivere karbonplate for stabilitet og fremdrift samt den lave vekten skulle gi denne fordelen. I tillegg ble det satt fokus på tilgangen på spesiallagede prototyper som kun de beste har og som strider mot idrettens "fair play". Jeg tror at resultatet i Wien og veien dit er en kombinasjon av flere faktorer. Verdens kanskje beste maratonløper gjennom tidene, Eliud Kipchoge, planlegging og gjennomføring av løpene både i 2017 og 2019 som kun hadde fokus på best mulig tid (og tidene her blir ikke offisielle resultater) og en nytenkende måte å utvikle sko på hvor en kombinerer kjente materialer på en ny måte, er de viktigste årsakene. Og når først noen viser at det er mulig, kommer mange andre etter. Vi så det samme når 4 minuttersgrensen på drømmemilen ble brutt i 1954.



Det internasjonale friidrettsforbundet har nå satt en grense på hvor tykk mellomsålen i løpesko som kan brukes i mesterskap og rekordforsøk kan være, og modellene som brukes, må være tilgjengelig for salg i god tid før mesterskapet. Situasjonen minner om glassfiberrevolusjonen i langrenn tidlig på 1970-tallet. Idretten har alltid hatt en iboende evne til forbedring og det gjelder også utstyrsutvikling. Mennesket har alltid vært opptatt av forbedringer og jeg er positiv til at det også skjer i løping og med løpeskoene. Løpeskoene har blitt forbedret fortløpende helt siden 1970-tallet, selv om de store endringene gjerne har kommet trappevis med ujevne mellomrom. Samtidig er det viktig at vi er våkne og ikke lar fremskrittene bryte med idrettens "fair play".



Inspirert av rekordskoene

I det skjulte har de fleste av leverandørene gjort relativt store forbedringer med årets nyheter. Dette er ikke rendyrkede konkurranseprodukter, men sko som brukes av folk flest. Mange av forbedringene er inspirert av rekordskoene. Det er særlig mellomsålene som har fått gode oppgraderinger med skum som kombinerer lav vekt og god og responsiv demping på en bedre måte. Modellene blir da enda litt lettere i vekt. I tillegg forbedres også passform og materialer i overdelen. Det investeres mye i nye mesh-konstruksjoner uten irriterende sømmer og forsterkning. Nå er også holdet i materialene bedre og det gir mye bedre komfort både når du prøver modellen i butikken for første gang og hele veien under løpeturen. Også når du runder krappe gatehjørnene (hvor en del av de strikkede overdelene ikke har hatt godt nok hold). Totalt sett gir forbedringene lettere, godt dempende og smidige treningssko som passer mange forskjellige føtter.



I årets test har vi fått mange favoritter. Alle leverandørene perfeksjonerer nye teknologier og helhetsfølelsen blir enda bedre. Mange av modellene har også lav vekt og en kombinasjon av treningsskoens gode beskyttelse og konkurranseskoens lekne løpsfølelse. Flere modeller har fått høye score og det har vært vanskelig å kåre vinnere på de ulike egenskapene. Det er et luksusproblem og løperne har mye å glede seg til når de gamle sliterne skal skiftes ut.



Slik har vi gjort årets test

Vi har invitert de fleste av løpeskoleverandørene i det norske markedet med i testen. 10 av dem har takket ja til å delta. Leverandørene har selv valgt ut modellen. I år har vi ikke testet modeller for deg som overpronerer.



Årets testgruppe har bestått av tre løpere. En av våre faste testere måtte kaste inn håndkle på grunn av en langvarig skade. Alle har testløpt alle modellene minimum 50 km hver gjennom vinteren. Modellene er testløpt både på asfalt, grus og tredemølle i Oslo-området og i Kristiansand. De er brukt på de daglige treningsturene i variert fart og lengde. Testløperne har gjort seg sin egen oppfatning av alle modellenes passform, støtdemping og løpsfølelse. I tillegg har vi testet modellenes støtte mot overpronasjon på en tredemølle. Til slutt har vi samlet alle erfaringene i en felles oppsummering og hver enkelt modell har fått en sluttvurdering. I og med at vi kun har løpt ca. 50 km på hver modell har vi ikke testet modellenes holdbarhet.



Testmodellene vektlegger forskjellige egenskaper. Det er vanskelig å finne et par som scorer høyt på alle kriteriene vi setter til en løpesko, selv om vi i år har sett noen eksempler på høye score på flere egenskaper. Vi har gitt modellene en score fra 1 til 6 på egenskapene støtdemping, stabilitet og løpsfølelse. 6 er best. Vi har også kåret den beste modellen på hver av disse tre egenskapene. Passformen er også et viktig kriterium når du velger nye sko. Vi har ikke gitt denne en score, men beskrevet vår oppfatning av den i omtalen av hver modell. Vi har veid alle modellene i herre størrelse US 9 og dame US 7.



Nedenfor kan du lese vår vurdering av modellene. Vi håper du får nyttige tips når du investerer i nye løpesko i vår.



Bildene nedenfor er av henholdsvis dame- og herreversjonen av hver modell. Enkelte modeller kan også finnes i andre farger.





Adidas UltraBoost 20

Støtdemping: 4

Stabilitet: 3

Løpsfølelse: 3

Mellomsåletykkelse: 22 mm - 12 mm

Dropp: 10 mm

Vekt: 310 g (herre)

Pris: 1800 kr





Adidas UltraBoost 20 er oppdatering av en etablert modell med mange tilhengere. Mellomsåleskummet Boost var med på å revolusjonere løpeskoen i 2013 da det kom på markedet. I denne oppdateringen får du mye av det som modellen er kjent for. Den har en behagelig passform med normalt bred lest. Strikket overdel uten sømmer gir mye komfort. Samtidig kunne holdet i strikkingen vært fastere. Det merker du særlig i brå svinger. Fortsatt god støtdemping. Du får den myke følelsen Boost-skummet gir. Meget god demping i hælen, men litt tynn i forfoten. Støtdempingen er i mykeste laget for å gi en optimal løpsfølelse. UltraBoost gir ikke ekstra støtte til dem som overpronerer. Adidas UltraBoost 20 gir alle tilhengerne det de vil ha. En godt dempet løpesko først og fremst for de rolige løpeturene i variert lengde. Ikke en sko bygget for fart.



Altra Torin Plush

Støtdemping: 4

Stabilitet: 3

Løpsfølelse: 4

Mellomsåletykkelse: 28 mm - 28 mm

Dropp: 0 mm

Vekt: 286 g (herre) 241 g (dame)

Pris: 1850 kr





Altra er fortsatt et skomerke som utvikler sko for mest mulig barfotfølelse. Her gjelder det å stimulere til et isett mest mulig under tyngdepunktet. Den har fortsatt en bred passform, særlig i forfoten. Her får du god plass til tærne. Også bred i mellomfot og hæl, men er tettere på foten enn tidligere modeller. I mellomfoten har du også ekstra støttebånd integrert i snøringen for en mer individuell passform. God støtdemping, både i hælen og forfoten. Dempingen er myk, men også responsiv. For alle som er opptatt av optimal løpeteknikk og som lander på mellomfot er den også en smidig modell med god respons. Ikke ekstra stabilitet. Dette er for normalpronasjon, men lander du på mellomfot er den stødig fordi foten selv skaper ekstra stabilitet. Altra Torin er for deg som tenker på best mulig løpeteknikk. Ikke for uttalte hælløpere. Passer først og fremst til rolige løpeturer i variert lengde, men er også et alternativ om du setter opp farten.



Asics Glideride

Støtdemping: 5

Stabilitet: 4

Løpsfølelse: 4

Mellomsåletykkelse: 31 mm - 26 mm

Dropp: 5 mm

Vekt: 295 g (herre) 240 g (dame)

Pris: 1700 kr

BEST STABILITET





Asics Glideride er en stor nyhet fra Asics. Den har en helt ny tilnærming til skoutvikling og bygger på ideen om å få et best mulig driv gjennom løpesteget. Første modell ut i dette konseptet var Asics Metaride. Vi synes denne modellen er en klar forbedring fra den. Meget behagelig Asics-passform. Normalt bred og sitter umiddelbart godt på foten. En fast strikking gir godt hold og ingen trykkpunkter. Selve konstruksjonen i mellomsålen er ny. Den har en stivere plattform og en markant avrunding i forfoten. Det krever litt tilvenning. Noen av testløperne følte en "pute" under tåleddene, men det gikk seg til underveis. Støtdempingen er meget god både i hælen og forfoten. Den er også fast og responsiv. Sålens avstiving og den markante avrundingen i forfoten gir god og smidig stegavvikling selv om mellomsålen er tykk. Den er også grunnstabil og gir noe ekstra støtte for lett overpronasjon. Asics Glideride er en spennende nyhet. Den passer både til rolig og raskere løpeturer. Litt i tyngste laget for de raskeste turene. For noen trengs det litt innkjøring.



Brooks Levitate 3

Støtdemping: 4

Stabilitet: 4

Løpsfølelse: 4

Mellomsåletykkelse: 24 mm - 16 mm

Dropp: 8 mm

Vekt: 318 g (herre) 281 g (dame)

Pris: 1800 kr





Brooks Levitate kom på markedet for noen år siden og skapte en ny kategori hos Brooks med et skum som kombinerte demping og respons på en god måte. Nå har Brooks perfeksjonert modellen og særlig overdelen er forbedret. Den har en tett passform, normal til litt smal i lesten. Strikking har godt hold samtidig som det er elastisk om det trengs. Det gjør at den sitter komfortabelt på. Fortsatt god støtdemping både i hælen og forfoten. Fast demping, men også responsiv. Den faste og responsive sålen i kombinasjon med en smidig stegavvikling gjør at den ruller komfortabelt gjennom løpssteget, selv om dette er den tyngste modellen i testen. En stødig plattform gir god grunnstabilitet. Brooks Levitate er en solid kombinasjonsmodell til rolig og litt raskere treningsturer. Passer best til deg som vil ha èn modell til variert trening.



Hoka One One Rincon

Støtdemping: 5

Stabilitet: 3

Løpsfølelse: 5

Mellomsåletykkelse: 29 mm - 24 mm (herre) 26 mm - 21 mm (dame)

Dropp: 5 mm

Vekt: 217 g (herre) 180 g (dame)

Pris: 1500 kr

BEST LØPSFØLELSE





Hoka One One Rincon kom på markedet i fjor. Den fyller ikke et opplagt hull i Hoka's sortiment, men overlapper flere av de etablerte Hoka-modellene. Passformen er normalt bred. Overdelen er av lettvekts-mesh og ligner sånn sett på konkurransemodellene. Den har ingen irriterende sømmer og sitter tett og godt på foten. Den demper støtet meget godt. God demping i både hæl og forfot. Den er fastere i dempingen enn mange andre Hoka-modeller. Det er bra siden den er så lett i vekt. Den fastere mellomsålen sammen med den lave vekten gir meget god løpsfølelse. Hoka's avrundende "rocker-teknologi" gjør også at den ruller smidig gjennom løpesteget. Ingen modell for dem som overpronerer. Hoka One One Rincon er en Hoka-modell bygget for fart. Den passer best til raskere treningsturer og lengre konkurranser. Ikke det beste alternativet for tunge løpere om du vil ha en holdbar treningsmodell.



Mizuno Wave Skyrise

Støtdemping: 3

Stabilitet: 3

Løpsfølelse: 3

Mellomsåletykkelse: 31 mm - 21 mm

Dropp: 10 mm

Vekt: 300 g (herre) 240 g (dame)

Pris: 1800 kr





Ny modell til test fra Mizuno. Passformen ligner på den klassiske Mizuno-passformen. Den er litt bred, men sitter også tett på for normalt brede føtter. Mesh uten irriterende sømmer. Mellomsålen er mer volumiøs enn tidligere Mizuno-modeller med særlig mer skum i forfoten. Støtdempingen er mykere enn tidligere Mizuno-modeller, men testløperne synes den er litt for dau i responsen. Det gjør at den ikke blir så smidig og ruller så bra som den burde ha gjort. Modellen er for løpere som normalpronerer. Mizuno Wave Skyrise er et forsøk på å følge trenden med mellomsåler med mykere og mer responsivt skum. Vi synes ikke forsøket er godt nok. Den passer best til rolige løpeturer i variert lengde. Ikke for de raskere turene.



New Balance 1080V10

Støtdemping: 6

Stabilitet: 4

Løpsfølelse: 4

Mellomsåletykkelse: 27 mm - 19 mm

Dropp: 8 mm

Vekt: 280 g (herre) 238 g (dame)

Pris: 1800 kr

BEST STØTDEMPING





New Balance 1080 har 10-årsjubileum med mange gode oppdateringer. Den er normalt bred i passformen. Den strikkede mesh'en har godt hold og gjør at foten sitter stødig i skoen. Samtidig er den elastisk og føyer seg godt om du har ekstra trykkpunkter. Meget god støtdemping både i hælen og forfoten. Skummet er en fin kombinasjon av støtdemping og respons. Ikke for mykt og ikke for fast. Det gjør at den ruller godt og er smidig også når du setter opp farten. En stødig sålebase gjør den grunnstabil. New Balance 1080 er en solid oppgradering. Den passer til turer i variert fart og lengde. Et godt alternativ for deg som ser etter èn modell til varierte løpeturer. Også for tyngre løpere.



Nike React Infinity Run

Støtdemping: 6

Stabilitet: 4

Løpsfølelse: 5

Mellomsåletykkelse: 30 mm - 21 mm

Dropp: 9 mm

Vekt: 273 g (herre) 227 g (dame)

Pris: 1700 kr





Nike React Infinity Run ble lansert med brask og bram i januar. Den har en meget anvendelig passform. Den har litt ekstra plass i forfoten, men sitter tett over vristen og i hælen gjennom den integrerte pløsen i overdelen. Den strikkede overdelen har godt hold samtidig som den ikke gir irriterende trykkpunkter. En volumiøs mellomsåle som gir meget god støtdemping både i hælen og forfoten. Den er myk, men samtidig med god respons. Det gjør den til en smidig modell som ruller effektivt gjennom løpesteget. Mellomsålebasen er stødig og den gir god grunnstabilitet og ekstra støtte om du har en lett overpronasjon. Nike React Infinity Run er en spennende nyhet. Den passer til løpeturer i varierende fart og lengde. En god treningsmodell, men også bra til raskere turer. Vil du ha et par til alle løpeturene er denne et godt alternativ. Den scorer høyt på de fleste egenskapene.



Saucony Triumph 17

Støtdemping: 5

Stabilitet: 4

Løpsfølelse: 4

Mellomsåletykkelse: 33 mm - 25 mm

Dropp: 8 mm

Vekt: 305 g (herre) 261 g (dame)

Pris: 1900 kr





Saucony Triumph 17 ble lansert sent i fjor høst og er en solid oppgradering. Den har normalt til bred passform. Overdelen er uten sømmer og det gir umiddelbart en komfortabel passform. Det er mye komfortabel polstring, kanskje litt i overkant mye. Når du kommer i gang, har du en behagelig passform som ikke er for romslig. Mellomsålen er fortsatt maksimalistisk med et nytt og lettere skum. Meget god og myk demping både i hælen og særlig i forfoten. Den er myk, men gir allikevel god respons og den ruller godt gjennom løpesteget. En bred sålebase gir god grunnstabilitet og støtte om du har en lett overpronasjon. Saucony Triumph 17 er for deg som ser etter en solid treningsmodell for turer i variert lengde, også når du setter opp farten. Om du liker en fastere mellomsåle, kan denne bli i mykeste laget.



361 Spire 4

Støtdemping: 4

Stabilitet: 3

Løpsfølelse: 4

Mellomsåletykkelse: 25 mm - 16 mm

Dropp: 9 mm

Vekt: 286 g (herre) 232 g (dame)

Pris: 1900 kr





361 (one degree beyond) er et kinesiske skomerke som har vært på det norske markedet noen år. 361 Spire 4 er en gammel kjenning og kommer nå i 4. utgave. Den har en normalt bred passform. Overdel i lettere mesh uten irriterende sømmer. Godt hold i overdelen, men litt ekstra polstring i hælen. Tradisjonell mellomsåleprofil. God og fast demping i hælen. I forfoten er det mindre skum og du får god kontakt med underlaget. Den fastere mellomsålen gir også god respons. Den faste støtdempingen sammen med god kontakt med underlaget gjør den smidig når du setter opp farten. En tradisjonell lest som gir støtte for deg som normalpronerer. 361 har en litt mer tradisjonell profil. Den passer til løpeturer i variert fart og lengde. Et godt alternativ om du vil ha et par til alle løpeturene. Er du opptatt av god kontakt med underlaget, er dette et godt valg.



Testløperne

Tor Fauske, 56 år

Daglig leder på Löplabbet og testansvarlig. Tidligere aktiv løper. Løper fremdeles 3-5 ganger i uken. Har arbeidet profesjonelt med test og vurdering av løpesko siden 1990.



Bjørnar Sagdahl, 41 år

Fysioterapeut og har vært en del av Löplabbets testteam siden 2010. Ivrig løper som finner tid til en daglig tur. Liker å variere både fart, lengde og underlag.



Kjersti Karoline Danielsen, 40 år

Maratonløper i Norgestoppen med deltakelse i EM som høydepunkt. En del av Löplabbets testteam siden 2006. Ikke like aktiv i dag, men løper fremdeles daglig og varierer både fart, distanse og underlag.

