19. mars inviterte vi til virtuelt maraton- og ultraløp for våre medlemmer, og vi ønsket også at dere skulle sende oss litt omtale fra løpene, slik at andre kunne få inspirasjon til egne løp der de bor. Nå er det klart for en ny runde virtuelle langløp for april.



Les mer om opplegget her:

Piff opp treningshverdagen med Kondis' virtuelle maraton- og ultraløp

Ikke medlem i Kondis? Meld deg inn her.



Se omtale av de 15 løpene nedenfor tabellen

Det er ikke tiden og konkurransen som er det viktige, men å holde treningsmotivasjonen oppe til vi igjen kan løpe ordinære konkurranser. Når vi nå arrangerer virtuelt maraton- og ultraløp for våre medlemmer, er det mer et forslag til langtur enn en konkurranse. Konkurransen er først og fremst med deg selv. Men, det er også et tilbud som kan erstatte det ultraløpet eller det maratonløpet du hadde planlagt å løpe denne våren - og som ville kvalifisert til Kondis-utmerkelsene "5 maratonløp på norsk jord" og "Utraløpsfatet".

Virtuelle løp hver måned til konkurranseforbudet er opphevet

På en drøy uke har 15 løpere sendt inn sine resultater til mars-"konkurransen" som ble avsluttet tirsdag 31. mars. Nå kan du sende inn for april.



Deltagere på Kondis' virtuelle maraton- og ultraløp i mars:

23.mar Maraton Per Ove Nordli Kyststien fra Holmen til Filtvedt, Asker 23.mar Ultra Jørgen Wilthil 10 runder i Krokstadelva, Nedre Eiker 26.mar Ultra Kristian Jahre Runde på veg og terreng fra Holmestrand 27.mar Ultra Kjell Vidar Opdal 10x tur/retur Elvelangs ved Åssiden, Drammen 28.mar Maraton Øyvind Loftås Tur/retur på Tunesvegen i Arna, Bergen 28.mar Maraton Nina Kristoffersen Mandal maratonløypa 28.mar Ultra Helen Martinsen Runde på vei i Fyllingsdalen og Sandsli 28.mar Maraton Jostein Lundgaard Runde på Vestre Toten 28.mar Ultra Magnus Thorud Tur/retur Oslo-Nittedal 28.mar Ultra Therese Falk Tur/retur Oslo-Nittedal 28.mar Ultra Tone Yvonne Killengreen 8x runde på veg på Lambertseter 28.mar Ultra Even Nedberg Oslofjorden Rundt-løypa Drøbak-Asker 29.mar Ultra Erik Østerholt Vesterøya og Østerøya div. Sandefjord 29.mar Maraton Halvor Been 6x Ryggejoggens løypa 27.mar Maraton Torkel Hafting Runde Bærum-Oslo fra Bekkestua



Nye siden forrige oppdatering:

Nina Kristoffersen

28. mars. 42,32 km 4:22:48

I dag løp jeg et maraton hjemmefra og inn i løypa til Mandals maraton. Nydelig vær og påskestemning med appelsin og sjokolade underveis. Jeg har kalt løpet "Løp etter hjelp maraton" og vippset en "startavgift" til Leger uten grenser.





Nina etter fullført løp.





Klokka etter fullført maratondistanse.





...og en liten videosnutt fra Nina's løp.



Helen Martinsen

28. mars. 50,83 km 4:42:02

Langtur i atypisk Bergensvær i dag; snø og sol. Løpet foregikk på asfalt og grusveier i området Fyllingsdalen, Sandsli m.m. Flat løype i starten, men mange bakker siste 1,5 timene. Ikke akkurat Ecotrail Paris som jeg skulle ha løpt for 14. dager siden, men fin tur likevel. Uvant for beina å løpe så langt på asfalt. I morgen blir det nok trening orienteringskart og våte myrer.





Helen ved "målgang" i Fyllingsdalen.





Klokka viser imponerende tid på 50 km løp.





Og slik var Helen's runde (-r)



Jostein Lundgaard

28. mars. 42,30 km 4:48:03 (418 hm) ................

Har i dag gjennomført et virtuelt maraton som ble på 42,3 km. Kjempefin tur i sol, men innimellom litt plagsom vind. Turen ble i sin helhet gjennomført i Vestre Toten med start fra mitt hus på Raufoss. Turn gikk med stigning opp til Solvoll, deretter ned til Bruflat, flatt ned til Reinsvoll, stigning opp til Borglund, kuppert sillongen, Stenberg, Helset, Nordseth,Østvoll,ned til Raufoss sentrum og til slutt to km stigning til det jeg bor. Tid 4:48.., helt greit etter en lengre sykdomsperiode.





Josteins klokkedata...





Runden på Vestre Toten



Magnus Thorud og Therese Falk

28. mars. 50,01 km 4:42:22 (622 hm)

50 km i godt lag. Vi skulle begge ha deltatt i NM 100 km i dag, men da ble avlyst tok vi heller en langtur sammen. Med god avstand selvsagt.





Ultraløpere på tomanns-ultra til Nittedal og tilbake tilOslo igjen.





1 meter lenger enn 50 km... det tyder på en liten sving på slutten for å treffe akkurat...





Vending rett nord for Rotnes-krysset.



Tone Yvonne Killengreen

28. mars. 45,16 km 6:59:57 moving time (167 hm) ................

Lørdag 28.03. ble brukt til å løpe ultra i solen, sammen med Lise Lysfjord Pettersen. (red anm: Lise har foreløpig ikke sendt inn resultat).

"Vi gjorde det Lise, vi gjennomførte. Jeg 45 km og du 50 km, bra avslutning på vintertiden det. Virtuell løpetur sammen, hver for oss - Helt strålende!! Takk for en fin tur", skriver Tone opå facebook.



Planen var å løpe så nære max aerobisk terskel og dermed holde pulsen og belastningen på kroppen så lav som mulig. Hensikten over tid er å kunne øke tempo, men holde pulsen lavere. Flott tur, tok bare litt tid.





Tone har en pågående løpestreak der hun løper minst 1 mile (1,609 km) hver eneste dag, men hun går ikke av veien for å løpe maaaange ganger lenger. Denne ultradistansen var hennes 1378. dag på rad med løping - altså snart fire år.





Tone's Strave-data...



Even Nedberg

28. mars. 65,39 km 7:31:14 (980 hm) ................

Jeg løp et virtuelt ultra i går. Løp deler av løypa til Oslofjorden rundt. Startet ved Jordbærbua rett utenfor Drøbak og løp til Asker, totalt 65 km. Tiden ble 7 timer og 31 minutter på en herlig dag. Lite folk store deler av turen så lett å holde avstand, men i Oslo var det folksomt. Takk for at dere "arrangerer" disse løpene, det hjelper på motivasjonen til å gjennomføre de lengste turene alene.



Even ved Roald Amundsens hjem ved Svartskog - ganske tidlig på turen.





Even ved Vækerøparken mellom Bygdøy og Lysaker.





Evens GPS-data fra Garmin Connect.





Her gikk Even's tur.





Fornebu Cannonballs:

Even Nedberg var ikke bare den som løp lengst i Kondis sitt virtuelle løp i mars. Noen dager tidligere løp han også 50 km i Fornebu Cannonballs virtuelle løp der det var totalt 34 deltagere (6 ultra, 2 maraton, 16 halvmaraton). Se resultatene fra Fornebu Cannonballs

Even Nedberg var ikke bare den som løp lengst i Kondis sitt virtuelle løp i mars. Noen dager tidligere løp han også 50 km i Fornebu Cannonballs virtuelle løp der det var totalt 34 deltagere (6 ultra, 2 maraton, 16 halvmaraton). Se resultatene fra Fornebu Cannonballs HER





Erik Østerholt

29. mars. 54,02 km 5:14:51

Bor litt syd av Sandefjord sentrum og tenkte det ville være en fin utfordring å løpe først ut til Tønsberg Tønne ytterst på Østerøya. Tønsberg Tønne er et av Norges eldste sjømerker som er nevnt i Sverresagaen på 1200-tallet. Så løpe inn til Kilen innerst i Sandefjord for så løpe ut Vesterøya til Folehavna Fort som er et tidligere tysk kystfort fra krigens dager og i dag et populært turområde.



Ble to treningslogger da jeg klarte å avslutte den første på Tønsberg Tønne i stedet for å pause den.





Erik ved Tønsberg Tønne.





Det var en flott dag ved kysten.





Color Line til Strømstad har vel Coronapause nå... men Erik trengte ikke båt denne dagen.





Jotun, en nøkkelbedrift for Sandefjord, som Erik passerte underveis.





Det er fort gjort å avslutte en økt for tidlig på GPS-klokka. Dermed ble det "to turer" for Erik og altså 54 kilometer totalt.





Halvor Been

29. mars. 42,74 km 3:52:31 (655 hm)

Hei, har i dag løpt et maraton, mitt maraton nr 52. Hadde egentlig ikke planlagt å løpe i dag og i hvertfall ikke et maraton.....men etter å ha sjekket fjesboken på morgenkvisten dukket det jo opp reportasjen fra kondis og virtuelle løp. Været var perfekt og lysten bare steg frem til kona våknet, så da informerte jeg henne om at det kanskje var en fin formiddag og løpe et maraton på..



Løpet gikk i Ryggejoggen sin sommerløype på 7 km, dette er et løp jeg har vært med på litt over 200 ganger og tanken har vært der lenge at det måtte være et perfekt sted for et slikt maraton løp, seks runder og litt til så har man jo distansen som trengs. Løypa starter ved like ved Rygge kirke hvor Ryggejoggens «hytte» ligger, den har tre distanser; 2km, 4,1km og 7km. For de to lengste distansene går løypa gjennom et variert og noe kupert terreng, på flotte og vedlikeholdte stier. Det skjer noe hele tiden og variasjonen gjør at det ikke blir kjedelig , selv med seks runder i dag ble man ikke lei, kun sliten. Antall høydemeter på 7km er ca 110, som ga 655 høydemeter på maratondistanse.





Halvor's bildemontasje fra turen.





Halvor's data fra Garmin-klokka.





Halvor løp langløypa i Ryggejoggen 6 ganger for å nå maratondistanse.



Det er også verdt å nevne at Ryggejoggen arrangeres hver torsdag i sommerhalvåret, og lørdager i vinterhalvåret. De har nå pga korona situasjonen måtte avlyse løpene for første gang siden oppstarten, totalt ble det gjennomført en rekke på 1970 løp uten en eneste avlysning (nesten 38 år). Jeg vil se på dette maratonet som en »gest» til ildsjelene som holder dette løpet gående og for all dugnad de legger ned i løypene.





Halvor foran hytta til Ryggejoggen.



Torkel Hafting

27. mars. 42,40 km 3:39:20 (488 hm)

Urban maraton, folketomt i Oslo sentrum.







Torkel på Aker Brygge.





Stille kveld på byen for Torkel.





Torkel's Strava-facts.







Disse fem nedenfor var også med på forrige oppdatering, men vi tar dem med en gang til:

Per Ove Nordli

23. mars. 42,23 km 4:35:46 (751 hm)

Jeg tok bussen idag fra Holmen til Filtvet og løp hjem langs kyststien i Asker. 42.2km





Venter på bussen...





Filtvedt, en maraton hjemmefra.









Jørgen Wilthil

23. mars 51,34 km 4:44:18 (328 hm)

Siden Fornebu Cannonballs ble avlyst, løp jeg dette alene i en 5 km rundløype i nærheten av der jeg bor (Krokstadelva, Drammen).





Kristian Jahre

26. mars 50,75 km 5:37:57 (657 hm)

Løp ei lang rundløype i egen kommune. Start hjemmefra, midt i løypa i Holmestrand maraton, nordover på kyststien mot gamle Sande kommune, opp og over den beryktede Hanekleiva (her passerte jeg support-/startstasjon for Soria Moria Verdens Ende - hvor det var totalt ugjenkjennelig etter hogst), videre til Hof og Sundbyfoss før jeg vendte nesa hjemover.



Amatørmessig som jeg er, hadde jeg med for lite mat - og gikk fullstendig næringstom på slutten. Pytt, pytt. En flott tur - og målet om både å lufte hodet og få løpt en ultraløpsdistanse er oppnådd.





Blid Kristian på tur.









Langs Holmestrandsfjorden nordover mot Sande.





Fra Hanekleivane med utsikt mot Sande.



Kjell Vidar Opdal

27. mars

50,03 km 5:25:27 (moving time 5:00:14) 239 hm

Da har jeg debutert som arrangør og deltaker i eget løp.

Løpets navn: Åssia Ælvelangs 50

Sted: Åssiden, Drammen

Konsept: Løpe fram og tilbake til 50 kilometer er tilbakelagt

Arrangør: Løpegruppa Kjeppjagd (bestående av meg)



Traseen er omtrent 5,3 kilometer tur-retur og følger Drammenselva på brede småkuperte gangveier hvor underlaget består hovedsaklig av grus og litt terreng/sti. Underveis løpes det gjennom Muusøya brygge, Åssiden Elvepark, Drammen Camping, Pålsøya og Åssiden strand.



Løpet ble lagt til fredag 27. mars var i gang litt før 07.00. Temperaturen var på seks grader og været noe disig. Jeg merka at kroppen strengt tatt ikke var godt nok trent for distansen så derfor gjorde det underverker for motivasjonen når jeg fikk en heiagjeng etter 35 kilometer. Med sluttid på 5.25 blei det ikke satt ny pers men jeg er strålende fornøyd med å ha gjennomført!



Tekst: Kjell Vidar Opdal, Løpegruppa Kjeppjagd

Bilder: Hanne Michaelsen, støttende kone





Supersupporter som også lagde diplom til pappa.





Supersupporteren med "Heia Pappa"-skilt.





Elvelangs i over 5 timer...





Hele løpet gikk langs elva....





Klokka som røper start grytidlig på morgenen, og 50 løpte kilometer.





Stravadokumentasjonen... som høydepprofilen viser var det knalltøffe bakker underveis. Eller...



Øyvind Loftås

28. mars 42,3 km 2:54:25 (211 hm)

Da har jeg gjennomført mitt maraton for Mars 2020.



Tiden ble 2.54.25. Det var bar asfalt, lite vind, ca7°C og langt mellom hver gang jeg såg folk. Meningen var egentlig å løpe Hannover 26.apr, men det ble naturlig nok også avlyst.



Gårsdagens tur ble løpt I Nike next%, fordi jeg ønsket å "spare" disse skoene til en spesiell anledning, og så mye mer spesielt enn dette finnes vel kanskje ikke? Det er i det minste ganske forskjellig ift et stort maratonarrangement. Med dette løpet kan jeg feire mitt 20.maraton og setter stor pris på at Kondis kan registrere løpet.





Det ble ingen utenlandsmaraton på Øyvind Loftås i denne omgangen...







Da ble det i stedet en maraton hjemme i Arna langs Sørfjorden med utsikt mot Osterøy på andre siden.



En som ikke deltok i Kondis Virtuelle maraton- og ultraløp:

Kineser løp 50 km rundt og rundt i stua mens han var i viruskarantene



6250 runder på 8 meter... lyst til å prøve?