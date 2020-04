- I den spesielle situasjonen vi alle er i, ønsker vi allerede nå å skape forutsigbarhet for både partnere, deltagere, funksjonærer og frivillige. Samtidig er det naturlig for oss å legge løpsfestivalen til helga etter rittet, noe som gir oss en god sammenhengende Birkenuke med to arrangementshelger i slutten av august og i begynnelsen av september, skriver Birken i en pressemelding i dag.

Ny løpsdato blir lørdag 5. september

På grunn av koronasituasjonen er det besluttet at Birken løpefestival flyttes til 5. september, helgen etter Birkebeinerrittet.

I den spesielle situasjonen vi alle er i, ønsker vi allerede nå å skape forutsigbarhet for Birkens deltagere ved å flytte løpsdatoen til 5. september. Samtidig er det naturlig for oss å legge løpefestivalen til helga etter rittet, det gir oss en god sammenhengende Birkenuke med to påfølgende arrangementshelger.

To helger med Birkenopplevelser

- Vi gleder oss til å skape fine Birkenopplevelser sammen med gode samarbeidspartnere disse to helgene. Vi har inngått partnerskapsavtaler med musikkfestivalen Lillehammer Live under rittet og Maihaugen frilufstmuseum til løpet. Sammen skal vi lage to flotte festivalhelger, sier Eirik Torbjørnsen, daglig leder i Birken.

Under Birken Løpefestival lørdag 5. september får alle deltagere muligheten til å løpe gjennom Maihaugen, ett av Norges flotteste friluftsmuseum, Les mer om samarbeidet med Maihaugen på birkebeiner.no

Hva skjer med din påmelding?

Alle påmeldte deltagere blir automatisk flyttet over til ny dato, se Birkens påmeldingsvilkår.

Godkjent trippel i 2020

Deltakere som var påmeldt til Birkebeinerrennet, TurBirken 54 eller SkøyteBirken og som fullfører Birkebeinerrittet og Birkebeinerløpet 2020 får trippelen godkjent og kan kalle seg årets Birkebeiner. Deltagere som klarer merket i løp og ritt, kan kalle seg årets SuperBirkebeiner, les mer om trippelen.

Vi har full forståelse for at det blir opplevd som ugreitt for de som arrangerer løp samme dag, men vi ber samtidig om forståelse for at det er mange hensyn å ta i en slik prosess.





For de som løper FjellBirken og UltraBirken kan det jo i uheldige omstendigheter bli litt snø i terrenget (som f.eks. i det første Birkebeinerløpet 1998), men da gikk løpet enda to uker senere. Bildet er fra teten i UltraBirken i 2019. (Foto: Rolf Bakken)