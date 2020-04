Er du orienteringsløper eller liker litt utfordringer i skog og mark? Da er det flere muligheter nå i en spesiell tid der det er store omveltninger i samfunnet. Det er fortsatt viktig med folkehelsetiltak og at vi følger myndighetenes retningslinjer og anbefalinger på fhi.no både under transport til/fra og under treningen.









(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Mot mål i Furuberget. Mot mål i Furuberget.

Flere orienteringsklubber har opplegg ute på sine hjemmesider: Treningsløyper med merkebånd eller o-skjermer på postene. Turorienteringsopplegg, stolpejakt med mer. Egentrening når det passer deg og husk hold avstand! Orienteringslag i Norge , se lag under de forskjellige kretsene! "Usynlig O" - Orientering uten skjermer. UsynligO er en app som gjør O-løyper tilgjengelig året rundt, uten at det trenger å være skjermer i skogen.

Oversikt over aktive UsynligO-opplegg.

Appen følger med på GPS og vibrerer og lager en lyd når løperen har funnet den neste posten i løypa.

Nybegynnere kan få trygghet ved at det er mulig å få hjelp med både retning og avstand til neste post ved å spørre om hint i appen.

Løypeleggere slipper å sette ut poster i skogen for trening etc. og løypene kan være tilgjengelig så lenge man vil. Man slipper også potensialet for at skjermene kan forsvinne i tettbebygde strøk.

UsynligO støtter både tradisjonell orientering der man tar postene i en bestemt rekkefølge, samt poengorientering-løyper der løperen selv velger rekkefølgen og samler poeng for hver post man finner.

Dersom man vil kan man velge å publisere tiden sin i en resultatliste. I poengorientering er resultatlisten primært sortert etter hvor mange poeng man har sanket.

Alt er gratis. De som vil løpe UsynligO trenger kun å bruke app. Det er også mulig å printe ut kart med løype på.







