Kondis har i årevis utgitt en bladutgave av terminlista. Denne pleier å bli trykket ved påsketider. Men på grunn av alle usikkerhetene og endringene som nå kommer på rekke og rad, er det stor fare for at en papirutgave av terminlista i år vil være feilaktig omtrent før den kommer fra trykkeriet.



Som tidligere nevnt har Kondis derfor besluttet å ikke lage noen bladutgave av terminlista i år.



Tidligere denne uka ble derfor informasjonsskrivet gjengitt nedenfor sendt ut på e-post til alle medlemmer av Kondis.



Desto viktigere å oppdatere terminlista på nett

Terminlista på nett, som har eksistert siden 2002, vil selvfølgelig oppdateres så godt dette lar seg gjøre og så fort vi får vite om endringer. Som alltid oppfordrer vi arrangørerne til å både legge inn og endre sine egne arrangement når noe oppstår. Nettopp dette vil være viktigere enn noen gang tidligere om vi skal klare å holde oversikt over alt som skjer av endringer denne sesongen.



For hjelp til endringer eller innleggelse av arrangement i terminlista kan dere som arrangør kontakte:

terminlista@gmail.com eller kondis@kondis.no





Informasjonsskriv til alle medlemmer av Kondis



Kjære medlem i Kondis

Kondis nr 3 - terminlista - blir ikke gitt ut i år.



I disse dager skulle vi ansatte i Kondis vært i full sving med å lage terminlista med oversikt over alle løp, sykkelritt og multisportkonkurranser fra april og ut året. Det er vi ikke. Da myndighetene la ned forbud mot all organisert idrett og idrettsarrangementer inntil videre som en følge av koronasituasjonen, ble alt svært usikker for alle de arrangørene som hadde terminfestede arrangementer framover. Mange vet nå ikke når de kan arrangere eller om de kan arrangere overhodet i år. En terminliste på papir ville derfor blitt svært mangelfull og med mange usikkerhetsmomenter.



Ettersom medlemskontingenten kun dekker deler av våre kostnader, er vi avhengige av å få solgt en god del annonser for å kunne trykke opp og gi ut terminlista. Mange av våre annonsører er arrangører av idrettsarrangementer. Disse har nå valgt å vente med å annonsere ettersom det nå er så stor usikkerhet rundt når og om arrangementene skal gjennomføres.



Skulle vi gitt ut terminlista under disse forholdene ville det blitt en svært kostnadskrevende og mangelfull publikasjon. Styret i Kondis har derfor besluttet å ikke gi ut denne terminlista i år. Isteden vil vi bruke ressursene på å lage flere saker på Kondis.no som er forbeholdt dere medlemmer. Her har vi den siste tida publisert en rekke treningssaker og intervjuer, noe vi også vil fortsette med framover. I tillegg bruker vi ressurser på å oppdatere den digitale terminlista http://db.kondis.no/ så snart arrangementer blir avlyst eller endrer dato.



Det er fortsatt usikkert hvordan koronatiltakene vil ramme Kondis i sin helhet. Det kommer mye an på hvor lenge de vil vare. Det vi opplever på kort sikt er at Kondistreningene, årets Kondistur til Portugal og turen til Dolomittene er avlyst, det er ingen idrettsarrangementer å skrive fra, utøvere er usikre på hvilke mål de skal sette seg for sesongen, mange må finne nye måter å trene styrke og alternativt på når treningssentrenene er stengte, og vi ansatte i Kondis må gjøre så godt vi kan fra hjemmekontoret.



Når det gjelder den økonomiske situasjonen ser vi at annonseinntektene svikter når det ikke er lov å arrangere idrettsarrangementer. Dette kan bli svært alvorlig for Kondis om myndighetenes tiltak drar ut i langdrag. Vi har stor forståelse for de tiltakene som er iverksatt. I slike stunder må helse alltid gå foran økonomi, men det er ikke tvil om at også Kondis vil bli rammet hardt. Vi setter derfor svært stor pris på å ha deg som medlem, og vi håper at også mange flere vil komme til nå som vi har økt produksjonen av plussaker på Kondis.no.



Vi ønsker dere alle riktig fine dager framover og håper på god helse for både deg og dine.



Med vennlig hilsen

Marianne Røhme

Daglig leder i Kondis

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

