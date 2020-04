Slik beskriver Tone Yvonne Killengreen ultraløpene:

Lørdag 28. mars valgte jeg å løpe 45 km ultra alene, som er det anbefalte i disse annerledes tider. Alle løp frem til sommeren er avlyst, de i juni er det usikkert med. Jeg løper hver dag og har gjort dette i flere år, dette er derfor min mestringsstrategi, noe som er normalt i en tid der ingen ting er normalt, og bidrar til å ha faste innslag i hverdagen.

Da kondismedlem Lise Lysfjord Pettersen (Maratonamma) ikke fikk løpt et planlagt ultra på 50 km, etter at Norge ble stengt en drøy uke tidligere, valgte vi å løpe løpet virtuelt på hvert vårt sted. Vi ville gjerne løpe løpet for å få dette godkjent til ultrafatet, som er en utmerkelse for Kondis’ medlemmer.

For å få ultrafatet gjelder det å løpe tre ultra, altså løp på minimum 43 km, på norsk jord i løpet av ett kalenderår. Kondis hadde annonsert at medlemmer kunne få godkjent ett ultra per måned, ved å løpe virtuelt, så det var bare å ta på seg skoene, starte GPS-klokka og løpe.

Vi valgte å løse egen oppgave helt ulikt:

Lise valgte seg en A-B-A rute. Hun startet hjemmefra, løp mot Asker, hadde sett seg ut et sted der hun skulle vende og løp hjem igjen. Hun hadde også valgt seg ut steder underveis der hun skulle ha pauser og spise litt.



Lises rute

Jeg valgte meg en runde på 5.5 km, som jeg løp 8 ganger, samt litt rundt omring for å få riktig distanse. Denne runden passerte der jeg bor på hver runde. Planen var opprinnelig å løpe innom hjemme på annenhver runde, men det falt seg mer naturlig å løpe innom på hver tredje runde. Dermed fikk jeg to blokker med tre runder og en med to runder og litt. Det er alltid god med en plan, men når man holder på slik vil dagsform, vær, og det at man løper alene påvirke og man må være åpen for endinger i planen, dette er ikke et nederlag, men en mer dynamisk form for å løse oppgaven.



Tones rute

Heiet på hverandre underveis

Vår felles strategi var at vi skulle heie på hverandre underveis og bruke sosiale medier for å få litt support fra omverdenen. Vi ble enige om å gi hverandre en oppdatering hver hele time. Dette bidro også til at hodet ikke spilte oss for mange puss, der vi løp for oss selv. Vi visste at den andre også løp og kjente på utfordringer underveis.

I tillegg til Messenger, som vi brukte oss imellom hver time og underveis ellers om vi trengte litt oppmuntring, brukte vi våre respektive facebooksider (maratonmamma og Runstreak Norge) aktivt, samt våre stories på Instagram og Snapchat, Dette løpet ble så virtuelt som det er mulig å få det, samtidig som vi faktisk løp, den delen var svært så analog.

Vi fikk begge løpt våre distanser og hadde et fint løp sammen, men hver for oss.



Så nå er det bare å se hva påsken bringer.



