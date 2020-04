I ukene fremover starter Stolpejakten opp i flere steder i landet. 1.april startet årets sesong noen steder, blant annet i Oslo. Kondis.no var i går innom noen stolper og kan rapportere om bra besøk. Folk er flinke til å holde god avstand og vi observerte 1-3 person som kom sammen. I og med at postene enten scannes med QR-kode fra mobilen eller noteres på papir er det ikke snakk om å berøre stolpen.

På stolpen ved Lofthusbadstua på Grefsen traff vi Ole Fredrik Sterner fra Lillestrøm, som kom på en sykkel av eldre modell. Han kunne fortell at han denne dagen hadde tatt alle stolpene på Bygdøy og Frogner, nå var det Grefsen som stod for tur. Dagen før hadde han tatt 42 stolper og i appen til Stolpejakten kan vi se at han etter 2 dager har tatt hele 107 stolper. Han kan nå glede seg over å være på en imponerende 3. plass på landsbasis.

- Dette er en morsom aktivitet og jeg må nyte en plass høyt på listene nå, det blir vanskeligere å holde seg på topp på listene etter hvert, kunne han fortell med et glimt i øyet.

Han fortalte også at dette er 2. sesongen som stolpejeger. Han hadde ikke prøvd seg på vanlig tur orientering, men så ikke bort fra at han også ville prøve dette. Så hastet han videre for å finne flere stolper.

Like etter dukket det opp en mor og sønn, som også var i gang med sin jakt på stolper. De var debutanter og kunne fortelle at de måtte finne på nye aktiviteter, nå som alt annet var stengt ned. Det var godt å komme seg ut etter en lang dag med hjemmekontor og hjemmeskole.

Hva er stolpejakten

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpebesøk kan registreres på papir, nettsiden eller via mobilapp. Kart kan lastes ned fra nettsiden eller rett ned i mobilappen. Kart er vanligvis også tilgjengelig i papirform på forskjellige offentlige kontorer og blir også enkelte steder distribuert rett hjem i postkassen din, men dette blir nok utsatt nå.

Du velger selv hvor mange stolper du finner. Uansett, det er artig å ha oversikten over hvordan man ligger an! Dette gjøres ved å registrere stolpene, enten elektronisk med app eller via en nettportal, eller manuelt ved å fylle inn direkte på kartet. For å registre elektronisk kreves en konto. Det kan du opprette her, og det er og vil alltid være gratis!

Hvordan foregår selve registreringen? Hver stolpe er påtrykt en kode og en QR-kode. For manuell registrering noteres koden rett på kartet, som senere sendes inn. For elektronisk registrering brukes enten Stolpejakten-appen for å scanne stolpenes QR-koder, eller innplotting av koden i din konto på nettsiden.

Det er de lokale orienteringsklubbene som står bak Stolpejakten. Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet.

For mer informasjon:

stolpejakten.no