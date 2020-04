Den nye datoen for NM Friidrett blir helgen 18. til 20. september etter at NM-komiteen nå har besluttet at det ikke er mulig å holde på de opprinnelige datoene i juni. Hensynet til den pågående korona-pandemien gjør at man nå flytter hele arrangementet til etter sommeren. Det blir da en kollisjon med BMW Oslo Marathon som i år har innlagt NM i halvmaraton, så dermed kan det bli en del løpere som blir nødt til å velge hvilket mesterskap de skal satse på. Mange av favorittene på de lengste distansene i NM Friidrett vil også være i favorittsjiktet på NM halvmaraton, så dette kan få konsekvenser for medaljene.

Leder av NM-komiteen Anita Bolstad Raa understreker at det i dag er vanskelig å spå hvordan situasjonen vil være i Norge på det nye tidspunktet og at det kan fremover oppstå ting som NM-arrangøren må agere i forhold til:

– Vi oppfordrer derfor alle som nå vil bestille reise om at dere bestiller billetter som kan endres.

– Kollisjonen med NM halvmaraton skyldes bare at det dessverre blir et veldig trangt program utover høsten.